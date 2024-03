Fotbalisté Sedlce-Prčic prohráli na úvod jara jeden ze stěžejních zápasů druhé poloviny sezony. V Berouně po poločase sice vedli 1:0. Hned po obrátce ale nejprve náskok ztratili a v závěru gólem z penalty přišli dokonce o všechny body. Za šlápnutí na soupeře byl navíc ještě vyloučen útočník Davídek.

Sedlec-Prčice musel skousnout na úvod jara porážku v Berouně. | Foto: Deník/Martin Mangl

První jarní mistrovské utkání a hned se hrálo “o šest bodů“. Oba týmy chtěly bodovat, aby se do dalšího průběhu druhé poloviny sezony uklidnily. Nakonec se z důležitého vítězství radoval domácí Beroun.

Hosté přitom začali lépe a ve 23. minutě jim zařídil vedení Martin Hájek. „První poločas jsme měli víc ze hry, častěji balón na kopačkách. Dali jsme sice šťastný gól z odrazu, ale během první půle jsme domácí nepustili de facto do žádné šance,“ pochvaloval si kapitán Sedlce-Prčic Marián Prchlík.

Až po změně stran přišly pro hosty komplikace a problémy. „Největší zlom nastal, když jsme ve druhém poločase dostali po patnácti vteřinách gól a dostali jsme domácí do hry, což byla největší chyba. My se naopak prakticky nedostali do zápasu,“ smutnil Prchlík. V tu chvíli by i on bral bod za remízu 1:1, nicméně Sedlec odjel domů nakonec s prázdnou. Domácí Daniel Hájek proměnil deset minut před koncem penaltu a Beroun mohl začít slavit. Zvlášť, když se ještě v závěru nechal po šlápnutí na soupeře vyloučit Davídek.

Bohužel jsme se z toho nedostali a nechali jsme důležité body v Berouně. Zápas byl vypjatý i z toho důvodu, že šlo o hodně. Každý chtěl body. Objevily se některé zákroky na pomezí. Naší hloupostí jsme si nechali zápas ztratit. Bohužel se nám vstup do jara nepovedl,“ hlesl kapitán Sedlce-Prčic.

Beroun – Sedlec-Prčice 2:1 (0:1)

Branky: 46. David, 81. D. Hájek (p) – 23. M. Hájek. ŽK: 3:3. ČK: 0:1. Rozhodčí: Horák – Mižič, Stejskal. Diváci: 100.