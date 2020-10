„Ano, mohu potvrdit, že se u nás vyskytl koronavirus. Nakaženo je asi deset lidí z našeho týmu, takže žádná sláva,“ sdělil telefonicky Deníku předseda klubu Ladislav Černý.

Nejednalo se ale o jediný zápas týmu z Příbramska v krajských soutěžích, který byl z tohoto důvodu odložen. Kvůli příznakům nákazy v mužstvu Jíloviště se do hry nedostali ani fotbalisté Podlesí, kteří měli na hřišti svého soupeře odehrát zápas I. A třídy skupiny A.

„Členové vedení Jíloviště nás v sobotu dopoledne informovali, že v jejich týmu je podezření na nákazu koronavirem. Rovněž nás poprosili, jestli by z tohoto důvodu bylo možné utkání odložit. My jsme se rozhodli, že jim vyjdeme vstříc,“ uvedl předseda Podlesí Radim Černohorský.

Ten zároveň prozradil, že vedení Jíloviště usilovalo o odložení zápasu už od počátku minulého týdne. „Už v pondělí nám volali s tím, jestli bychom nemohli utkání odehrát v týdnu. To ještě nebyla o nákaze řeč. Tuhle možnost jsme ale zamítli, protože bychom zcela určitě nedali naše mužstvo dohromady,“ řekl jasně s dovětkem, že mu to v celkovém kontextu přijde zvláštní.

BUDOUCNOST JE NEJASNÁ

Obě odložená utkání by se měla dle dostupných informací odehrát v náhradním termínu 17. listopadu. „Co ale bude, je vzhledem k momentálnímu stavu v České republice ve hvězdách. Podle mě se už do konce roku neodehraje ani jeden soutěžní zápas,“ je skeptický Černohorský.

To jeho tochovický kolega je naopak optimistou. „Já věřím, že se hrát bude, ačkoliv se dá předpokládat, že to bude bez diváků. Doufal jsem v to i na jaře, což se nakonec nestalo. Tak snad to tentokrát vyjde,“ doufá Černý.