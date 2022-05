Důležitý souboj ve spodních patrech tabulky se hrál v Rožmitále pod Třemšínem. Domácí po třech porážkách a dvou vysokých debaklech museli zabrat, aby zvýšili šance na záchranu. Za výhrou je nasměroval Petr Mora, který se prosadil jak zkraje prvního, tak i druhého poločasu. „První gól padl po naší chybě, co dali do prázdné brány. Všechny branky jsme jim darovali sami. Celou dobu jsme drželi balón. Sice to bylo nic moc, pomalé, ale všechno jsme jim věnovali,“ smutnil za hosty Ondřej Puchmajer, který přišel na pomoc z divize, ale ani on nezabránil vysoké prohře rezervy Dobříše.