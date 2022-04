Klíčové okamžiky se udály až v posledních dvaceti minutách zápasu. Dlouho vše nasvědčovalo k tomu, že utkání bude o jednom gólu, a když Šlapák blafákem v 72. minutě otevřel skóre, směřovalo Podlesí ke třem bodům. V poslední minutě nastavení se ale hostující Hájek postaral o šokující a překvapivé vyrovnání, které by před zápasem čekalo málokdo. „Neudrželi jsme balón u rohového praporku. Soupeř se pak za minutu se dostal do našeho vápna za nakoplého balónu, kde jsme prohráli souboj a protihráč se skvěle trefil za háčky. S tím nešlo nic dělat,“ povzdechl si Martin Šlapák.

Sedlec-Prčice si šel ale za bodovým ziskem. Ještě před vyrovnávacím gólem ale předcházel závar hostů, po kterém trefili břevno a tyčku po krásné střele. „Měli jsme hru přerušit u soupeřovy branky, protože jsme měli míč na kopačkách. Zahráli jsme to jak děti. Když vedeme 1:0 a přežijeme šance soupeře, tak zápas musíme uhrát na útočné polovině na fauly jako chlapi, ne jako děti,“ štvalo Šlapáka. „V průběhu druhé půle jsme měli víc ze hry než oni. Doufal jsem a věřil, že dáme gól a naštěstí tam padl. Zlatý bod. Přijeli jsme sem pro jakýkoliv bod. Určitě ho bereme,“ jásal na druhé straně brankář Filip Dřevojan.

„Před zápasem jsme si říkali, že potřebujeme vyhrát jakýmkoliv způsobem. 1:0 ideální, nula vzadu. Počítali jsme s tím, že soupeř bude tlačit. Dlouho jsem nedostal gól v 95. minutě. Tak deset, patnáct let,“ přemítal v hlavě Šlapák. Podlesí chtělo po dvou porážkách venku zabrat na vlastním hřišti a naplno bodovat a podle toho vypadal obraz hry.

V první půli byli domácí lepším týmem, avšak v brance Sedlce-Prčice stál Filip Dřevojan a likvidoval jednu šanci za druhou, zvlášť v závěru poločasu chytil tutovou šanci soupeře a především jeho zásluhou šli hosté do šaten za bezbrankového stavu. „Párkrát mě to tam trefilo, i když nevím jak. Určitě mohlo padnout víc gólů, kdyby zápas skončil 2:2 nebo 3:3, nikdo by se nedivil,“ řekl gólman dvanáctého celku I. A třídy.

Domácím navíc chyběl i tradiční kapitán Ondřej Drašnar a na hřišti byla jeho absence znát. Podlesí se muselo najednou obejít bez dělníka ve středu zálohy, což bylo vidět v rozehrávce. Favoritovi zápasu se těžko dostávalo kombinační hrou před branku soupeře. Jako lídr na hřišti ho zastoupil Martin Šlapák. „Upřímně nemám rád, když mám kapitánskou pásku. Raději se soustředím sám na sebe, ale nějak jsem tohle neřešil. Koukám spíš, jaká je týmová hra a výsledek. Teď 1:1. Snad to příště zlomíme,“ řekl kanonýr Podlesí.

Naopak Sedlec-Prčice je podle Dřevojana v laufu. „Trochu nám pomohl debakl, co nám doma daly Klecany. Semkli jsme se a teď můžeme hrát s kýmkoliv,“ podotkl 24letý brankář hostů. Dvanáctý tým tabulky bodoval potřetí v řadě a dělá vše pro to, aby se vyhnul sestupu.

Podlesí – Sedlec-Prčice 1:1 (0:0)

Branky: 72. Šlapák – 90+5. Hájek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Špaček – Horák, Petýrek. Diváci: 90.

Podlesí: Boudník – Vohradský (62., Kubík), Mišun, Buch, Vojtíšek, Skočdopole, Šrajn (82. Branžovský), Šlapák, Valka, Havelka, Trefný (79. Hanáček).

Sedlec-Prčice: Dřevojan – Sedláček, J. Kabíček, Hájek, Kobliha (46. Rataj) – Pištěk (76. Novák), Prchlík, Raček, Kaňka – Davídek, V. Kabíček.