Po dvou porážkách se soupeři okolo nich na třetí pokus zabrali. Fotbalisté Podlesí v dalším záchranářském boji porazili doma Velkou Dobrou 3:1 a dostali jí pod sebe v tabulce I. A třídy. Dvěma góly se na výhře podílel nejlepší střelec týmu Matěj Vohradský, výhru pak pečetil netradičně hlavou kapitán Ondřej Drašnar. Za hosty snížil z penalty Rastislav Stříška.

Velká Dobrá snížila gólem z penalty | Video: Ondřej Jícha

„Pro nás tyhle tři body byly povinnost. Museli jsme je prostě získat, neměli jsme jinou možnost,“ prohlásil 22letý hrdina Podlesí Matěj Vohradský. Domácí ale museli zkraje zápasu ustát nápor soupeře. Velká Dobrá vstoupila do utkání aktivněji a soupeře zatlačila. „Snažili jsme se s tím vypořádat, dělali jsme hodně chyb, podařilo se nám ale dát gól, kterým jsme se trochu uklidnili. Stejně nás ale hosté přehrávali,“ řekl s devíti góly nejlepší střelec Kovohutí v letošní sezoně, který otevřel skóre skákavou střelou.

I přes vedení měli hosté mírně navrch. Obraz hry se změnil až po přestávce, kdy za Podlesí nastoupilo vyměněné mužstvo. Domácí byli lepší a hrálo se pořád před brankou Velké Dobré. „V kabině jsme se sebrali, že do druhého poločasu nastoupíme, zpřesníme hru, uklidníme ji,“ popisoval Vohradský, který byl i u druhé branky vítězů. Kapitán Drašnar poslal z druhé vlny míč do vápna, který gólman Martin Kindl neudržel a Vohradský nekompromisně poslal míč do brány. „Zápas jsme si tím uklidnili a třetím de facto ukončili,“ smál se mladý fotbalista.

Výhru domácího celku pečetil netradičně hlavou kapitán Drašnar, který se vzápětí usmíval na celé hřiště a neopomněl si okomentovat, že přeci k něčemu svou palici má. Opaření hosté udeřili jen ze sporadické šance, když se z penalty prosadil Stříška. Na víc se ale nezmohli a Podlesí mohlo slavit. Nejenže dostalo Velkou Dobrou pod sebe, ale posunulo se i na dvanácté místo v tabulce.

Podlesí – Velká Dobrá 3:1 (1:0)

Branky: 17. a 50. Vohradský, 72. Drašnar – 78. Stříška (p). ŽK: 3:4. Rozhodčí: Šestorád – Zuskin, Stejskal. Diváci: 100.

Podlesí: Zykán – Vohradský (90. Hnízdil), Buch (79. Hanáček), Vojtíšek, Šrajn, Drašnar, Šlapák, Jiránek (56. Skočdopole), Mezera, Havelka, Trefný.