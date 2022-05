Jak už tak ale při derby bývá, tak mu zápasu chybělo více gólových příležitostí, i tak se ale hrál atraktivní fotbal, ve kterém měly přeci jen mírně navrch obrany. I proto duel Podlesí se Spartakem nakonec skončil zaslouženou remízou.

Už tak okořeněný souboj přinesl ještě jednu pikantnost. Proti sobě se totiž postavili bratranci Drašnarovi. Ondřej vedl domácí jako kapitán a proti němu se postavil nejmladší člen rodiny bratranec Daniel. Na lavičce Spartaku byl ještě jeho otec Martin coby asistent trenéra a bratr Jakub, který se však do zápasu nezapojil.

V úvodních 45 minutách měli více ze hry hosté, avšak ze své aktivity nedokázali vytěžit souvislejší nápor, který by dostal Zykána a domácí pod větší tlak. „První půle z naší strany lepší. Podlesí jsme přehrávali. Nedostávali jsme ho do nějakých velkých šancí,“ mínil Daniel Drašnar. „Ne, že by nás první půli překvapili, ale vlétli na nás ve velkém tempu, což jsme asi čekali,“ přidal se na druhé straně Ondřej Drašnar. Žádný z týmů si ale nevytvořil žádnou větší příležitost a tak se šlo do šaten za bezbrankového stavu.

Po změně stran se už hra vyrovnala. Kapitán Podlesí chválil spoluhráče, že dokázali akceptovat tempo hostů, avšak po jeho chybě šel přeci jen Spartak do vedení. Miroslav Slepička získal balón a šel sám na Zykána, kterého střelou po zemi překonal. „Oni nám dali branku po jedné větší příležitosti. Kluci to ale zvrátili,“ komentoval Ondřej Drašnar, který byl hodně rád, že jeho zaváhání bylo odčiněno.

Vedení Spartaku vydrželo jen dvanáct minut. Pak domácí rozjeli akci po pravé straně na jejímž konci byl Matěj Vohradský a srovnal. „Bohužel ve druhé už se nám nepodařilo udržet a inkasovali jsme na 1:1. Pak nás tlačili víc a víc,“ litoval Daniel Drašnar, který se dostal na hřiště na posledních třicet minut.

Srovnávací trefa Podlesí ještě víc nakopla. „Ve druhé půli jsme měli čtyři velké šance, dostávali jsme se k nim po lajnách,“ řekl Ondřej Drašnar. Domácí mohli zápas dokonce otočit ve svůj prospěch. Martin Šlapák šel sám na gólmana, kterému udělal blafák a byl faulován. Všichni aktéři se shodli, že kdyby spadl, tak by se pískala penalta, zkušený 35letý hráč ale pokračoval dál akci dokončil, avšak skóre 1:1 zůstalo i po závěrečném hvizdu.

„Škoda, že jsme utkání nedotáhli do konce, ale těžký zápas. Za mě super bod, ale byli jsme kousek od tří. Oni hrají výborně. Jsou mladí, běhaví a mají v poli Míru (Miroslava Slepičku), který jim vyhrává souboje, dokáže podržet míče. Přišlo hodně lidí. Pro nás i diváky super zápas,“ uvedl Ondřej Drašnar. Že se hrál nadstandardní duel v rámci soutěže se po střetnutí následně shodli i oba trenéři.

Podlesí – Spartak Příbram 1:1 (0:0)

Branky: 68. Vohradský – 56. Slepička. ŽK: 0:3. Rozhodčí: M. Kubečka – Nehasil, P. Kubečka. Diváci: 450.

Podlesí: Zykán – Vohradský (73. Kubík), Mišun, Buch, Vojtíšek, Skočdopole (88. Hnízdil), Šrajn, O. Drašnar, Šlapák, Valta, Havelka.

Spartak Příbram: Holan – Prokeš, Vošmik, Hančár, Pilík – Češka, Kadlec, Šváb – Pavlišta (63. Voříšek), Matějka (61. D. Drašnar), Slepička.