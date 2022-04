Další klíčový souboj přišel v 80. minutě a opět u toho byl Drašnar, který podstoupil bolestivý souboj, nicméně hlavičkou posunul míč na Slepičku, který z hranice šestnáctky poslal do brány nechytatelný padáček pod břevno. „Je super přijít na hřiště a pak mít asistenci na vítězném gólu. Nádherný pocit,“ rozplýval se brzy 21letý záložník.

Pro Spartak se jednalo o důležité vítězství, protože Doksy měly volno a jedině výhra mohla posunout Příbram na první místo o bod před vesničku u Kladna. „Věděli jsme, že nám jde o postup. Řekli jsme si, že musíme urvat každý zápas, abychom ho dosáhli. Snažíme se každý zápas víc a víc,“ řekl Drašnar.

Nadějný úvod a pak? Všechno špatně. Sedlčany padly i v Mýtě

Domácí byli ve druhém poločase lepší a jedním z faktorů k zisku tří bodu byl i navrátilec do brány Jan Bohuslav, který v závěru zápasu tým několikrát podržel. „Byli jsme pod hrozným tlakem a on sebral všechny balóny, což nám hodně pomohlo,“ konstatoval záložník Spartaku.

Radovat se mohli i hráči Podlesí, kteří přetrhli černou sérii šesti porážek venku a dokázali vyhrát na půdě předposledního Libušína. „Zaplať pánbůh!“ prohlásil trenér Marek Branžovský. Jeho svěřenci ale museli utkání otáčet, protože jako první se prosadili domácí, když prudký centr zprava usměrnil hlavou Veselý do brány.

Pak se ale do nich vlila nervozita, začali se hádat s rozhodčími, čehož hosté využili. Po odmávaném ofsajdu Libušína rychle vyrovnali a díky Křenkovi a jeho vlastnímu gólu se dostali do vedení. Ten samý hráč se poté postaral o vyrovnání, které ale trvalo pouze minutu, než se nádherně z voleje trefil Valta a rozhodl o výhře Podlesí.

První nula i premiérová výhra venku! Tochovice zvládly duel o šest bodů

„Ubouchali jsme to, uhráli. Máme důležité tři body a zase se nám dýchá o něco lépe. Kdybychom prohráli, tak by měl Libušín na nás sedm bodů a dostali bychom se pod tlak, takhle jsme se vrátili do horní poloviny tabulky a uklidnili se,“ mohl si už v klidu ulevit kouč Branžovský.

Jako Robin Hood si musí připadat Sedlec-Prčice. Poslední dva týdny obíral bohaté týmy o body a v důležitém domácím zápase je naopak nechal chudému, desátému Novému Strašecí. „Je to tak. Věděli jsme, že to bude o šest bodů. Buď zůstaneme dole, nebo se dokážeme přiblížit středu,“ odvětil kapitán Marián Prchlík.

OBRAZEM: Dobříš ukončila gólový půst. Na body však stále čeká

Vše mohlo být jinak, ale domácí za stavu 0:1 doslova zahodili dva pokutové kopy a nechali vyniknout brankáře hostů Hejduka. „Obě byly špatně kopnuté. Před druhým gólem nedali druhou. Šance jsme měli i tak. Nedotáhli jsme je do konce. Pak jsme dostali na 0:3 a bylo po zápase,“ komentoval Prchlík.

Domácí navíc srazily i dva nádherné góly Ducára, který se dvakrát trefil parádně do horního růžku. „Neuvěřitelným způsobem dal dva vingly. Je z toho taková hořká porážka,“ smutnil vůdce Sedlce-Prčice. Po třetím gólů hostů ze šedesáté minuty bylo prakticky rozhodnuto. Situace celku z Příbramska začíná být kritická, protože v tabulce jsou za ním už pouze Libušín a beznadějně poslední Mníšek pod Brdy a je velmi pravděpodobné, že sestupovat bude hodně celků. „Ještě máme doma všechny soupeře ze spodku tabulky,“ hledal naději Prchlík na veledůležité souboje se Zdicemi či Velkou Dobrou, případně ještě duel s Libušínem na konci sezony.