Domácí měli problémy, přesto udeřili jako první, když se z dorážky prosadil Krejča. „Dostal jsem skvělou přihrávku za soupeřovu obranu, šel jsem sám, udělal kličku přes dva obránce a potom jsem trefil tyč. Gólman míč vyrazil nad sebe, David Soukup ho hlavičkou dal za sebe, kde jsem čekal a střílel z první,“ popsal branku jeden z hrdinů zápasu.

Ze strany Spartaku přišel očekávaný tlak. Nejprve Češka těsně minul branku Pokorného, poté gólman Chlumce chytil i pokus Voříška. Hosté však podle slov asistenta Martina Drašnara dojeli na mizerné proměňování šancí, za což hosté následně tvrdě zaplatili. Příbramští se hnali za vyrovnáním. Avšak chvíli po obrátce přestřelil po rohu Pilíka a centru Slepičky trestuhodně z malého vápna Vošmik. Hned vzápětí však udeřil podruhé domácí střelec. „David Soukup šel do výskoku s obráncem, který měl zhruba o třicet centimetrů víc než on,“ usmíval se Krejča, který dodal: „Ten souboj David vyhrál a prodloužil mi to za sebe do běhu, já šel sám na bránu, pak už jsem jen dělal, co se po mě chce,“ uvedl 22letý střelec domácích.

FOTO, VIDEO: Naděje na záchranu v divizi žije. Tochovice doma přehrály Benátky

Chlumec vedl o dvě branky, ale příbramští fotbalisté se nevzdávali. „Měli šance, akorát je nedokázali proměnit, naštěstí moc nezapojovali do hry Míru Slepičku, který jim tvoří hru. Ten frajer je fakt neskutečný, je mu čtyřicet let a je nejlepší hráč soutěže. Všechna čest jemu,“ vysekl poklonu protihráči Matěj Krejča, který se do zápisu zapsal kromě branek i červenou kartou: „Rozhodčí to viděl nějak, všichni ostatní taky nějak. Sudí má ale nejvyšší slovo, což je třeba respektovat,“ řekl Krejča. Na druhé straně mířil rovněž po dvou žlutých kartách předčasně do šaten Vošmik.

„Předvedená hra i poměr šancí vyzněl jednoznačně pro Chlumec a myslím si, že jsme naprosto zaslouženě brali tři body. Na druhou stranu Spartak ukázal, že mužstvo je mladé, naběhané, perspektivní. Od 70. minuty jsme za stavu 2:0 tahali nohy,“ komentoval trenér Chlumce Zdeněk Staroba. „Jeli jsme tam s tím, že chceme bodovat. Chtěli jsme hrát naší hru, ale domácí mají v kádru zkušené kluky, kteří nás díky tomu porazili. Chlumec hrál dobře, a proto vyhrál,“ přidal se na druhé straně Martin Drašnar.

I přes konečnou porážku 0:3 ale po konečném hvizdu mohla propuknout radost na obou stranách. Domácí jásali z výhry nad lídrem, a jak se po chvíli všichni dozvěděli, tak i už jasným vítězem soutěže. Hosté naopak z postupu, protože Nelahozeves prohrála v Novém Strašecí. „Hráči měli radost, že se nemusí nervovat do posledního zápasu, takže tam můžou jít s klidnou hlavou,“ pronesl s klidem Drašnar.

„I kdyby Nelahozeves neztratila, tak by si postup pohlídal doma s Velkou Dobrou. Do Chlumce jel na 99% s tím, že míří nahoru. Jeho obrovské plus je trénovanost a fyzická připravenost, kdy soupeře doslova ulítá. Soutěž projel a vyhrál naprosto zaslouženě“ řekl na dresu příbramského celku Staroba. Spartak si tak doma může vychutnat postupové oslavy do krajského přeboru, kam se vrací po třech letech.

Chlumec – Spartak Příbram 3:0 (1:0)

Branky: 23. a 50. Krejča, 90. Nejedlý. ŽK: 4:2. ČK: 1:1. Rozhodčí: Louda, Stejskal, Lambev. Diváci: 100.

Chlumec: Pokorný - Reiter, Bábíček, Šedivý, Řehák, Ciprian, Durdil, Soukup, Nedvěd, Ezeala, Krejča.

Spartak Příbram: Holan – Prokeš, Vošmik, Špindler, Pilík – Voříšek, Kadlec, Šváb, Češka – Matějka, Slepička.