Zkraje sezony vychází Spartaku starty do zápasů. Zatímco v Sedlci-Prčicích skóroval v páté minutě Buchta, tak nyní o minutu později Slepička. Právě Buchta pro něj vybojoval penaltu pro 42letého matadora, který odstartoval svou one man show v podání hostů. Domácí dokázali zareagovat poté, co využili špatné komunikace v obraně hostů a z brejku srovnali.

„Hra měla skvělé tempo z obou stran,“ poznamenal kouč Spartak Zdeněk Míka. Jeho svěřencům ještě před přestávkou vrátil vedení opět Slepička. Dobrovíz však přišla s bleskovou odpovědí a tak se šlo do šaten za stavu 2:2.

„Druhá půle byla v naší režii, vytvářeli jsme si šance, které jsme neproměňovali. Až po parádní akci Jeník - Buchta - Slepička jsme dali na konečných 2:3,“ přiblížil Míka. Zkušený kapitán Spartaku dokonal hattrick po hodině hry a vystřelil Příbrami další tři body. Favorit se ale tentokrát nadřel mnohem víc, než čekal. Po třech kolech je ale stále bez ztráty bodu jen o skóre za vedoucím Jílovištěm.

Dobrovíz – Spartak Příbram 2:3 (2:2)

Branky: 22. Fábry, 42. Knotek – 6. (p), 41. a 61. Slepička. ŽK: 1:1. Rozhodčí: D. Špicl – Starý, J. Špicl. Diváci: 90.

Spartak Příbram: Novák – Vyhnal, Češka, Tarczal, Dušek (84. Novotný), Vošmik, Čížek, Spousta (74. Prokeš), Buchta (88. Kadlec), Jeník, Slepička.