Měsíční čekání na gól skončilo. Fotbalisté Nové Vsi pod Pleší se mohli poprvé od konce srpna radovat ze vstřelené branky. Ještě k tomu důležité, neboť díky ní zvítězili v Dolních Břežanech. Naopak rezerva Dobříše zaspala první poločas a prohrála v Černolicích. Sedlčany pak doma i přes brzké vedení nestačily na Zdice.

Dobříš B prohrála v Černolicích 1:2. | Foto: Ondřej Jícha

Minulý týden dobříšské béčko, nyní Nová Ves pod Pleší. Pouze ona se mohla radovat o víkendu z vítězství. Radost byla o to větší, že v její podání skončilo měsíční čekání nejen na gól, ale i tři body. Nyní jí stačila jediná trefa na půdě Dolních Břežan. „Náš klasický zápas, kdy jsme dobře bránili a využívali naše silné stránky – brejky a standardky,“ poznamenal za hosty Petr Voborník.

Čekání na gól Sedlce-Prčic skončilo. Alespoň bod vystřelil kapitán

Nová Ves pod Pleší prošla na poslední chvíli zemětřesením a o vítěznou trefu se postarala nová tvář v týmu Pavel Krása, který na závěr přestupního termínu přišel z Dalekých Dušníků. „Odešli hráči, kteří se u nás neprosadili. Místo nich přišli noví. Dobře zapadli a myslím, že jsme zápas odmakali jako tým. Hráli jsme jako minulý rok – od dobré obrany a poctivý fotbal,“ těšilo Voborníka. Na tradiční post levého beka, kam patří, se navíc vrátil Michal Held a zahrál na něm výborně.

Naopak s hlavou dole se domů vracela rezerva Dobříše, která v Černolicích zaspala první poločas a zejména branka na konci první půle se ukázala jako zlomová pro vývoj utkání. „Kdybychom šli do šaten za stavu 1:0, tak by to bylo lepší, protože v kabině byla bouřka a druhý poločas podle toho z naší strany vypadal. Možná bychom takhle s výsledkem něco udělali,“ přemítal Martin Liška, který tentokrát nastoupil už v základní sestavě. I s ním ale na trávníku nakonec béčko prohrálo. „Hráli jsme špatně. Nebyl tam pohyb, agresivita. Přizpůsobili jsme se jejich stylu, což bylo to nejhorší, co jsme mohli udělat místo toho, abychom na ně vlétli,“ hledal příčiny 40letý lídr týmu.

Příbramské derby skončilo remízou. Podlesí zachránil Šrajn

Sedlčany doma začaly výborně proti Zdicím, avšak jejich vedení mělo jepičí život. Domácí rezerva šla brzy do vedení Kvěchem, jenže v následující minutě vyrovnal Pipiška. Krátce po příchodu hráčů z kabin poslal do Olympii do vedení Koželuh a vedení stvrdil gólem na 3:1 kapitán Krůta.