Až nečekané rozuzlení nabídlo utkání na půdě Dynama. Domácí se sice penaltou po faulu na Pekárka dostali do vedení, avšak vše podstatné se odehrálo v závěrečné desetiminutovce. Po změně stran totiž odolávali fyzicky zdatným hostům z Příbramska pouze s vypětím všech sil, až Milín otočil zápas ve svůj prospěch. V nastavení ale přišlo překvapení dost možná pro všechny, když si Nelahozevští připravili menší šok a do sítě dotlačili jednu ze závěrečných standardních situací, čímž dokázali zápas dotáhnout k remíze.

„Musím říct, že jsme bohužel kromě prvních deseti minut nenavázali na výkony, hlavně co se týče bojovnosti, s Kladnem, kde jsme hráli na podobným hřišti,“ řekl předseda Milína Miroslav Obdržal, který výkon hostujících hráčů v úvodním dějství označil za profesorský. I proto přišel v kabině o přestávku průvan a po obrátce hosté dominovali. Přišlo zlepšení korunované vyrovnávací trefou Roma v 81. minutě. Ke konci přišla kuriózní situace. Přímý kop Josefa Obdržala vyrazil domácí gólman Zavadil pro něj tak smolně, že míč poslal přímo do zad Gabriela a od něj zamířil do brány.

„Milín zjednodušil hru a byl na tom fyzicky líp. Ukázalo se, že má v sestavě hráče z vyšších soutěží. Dělali nám velké problémy. Posledních třicet minut se to na nás valilo jako lavina a nedalo se to zastavit. Nedařilo se nám ani přidržet balon,“ přiznal trenér Nelahozevsi Daniel Kaplan. Závěrečné slovo si ale vzalo Dynamo. Už v nastavení srovnalo po standardní situaci a volný Pokorný zařídil nakonec konečnou remízu 2:2.

Body si tak oba týmy rozdělily rovnoměrně a jak Nelahozeves, tak Milín se shodly, že oprávněně. „Po průběhu celého zápasu byla remíza spravedlivá. Určitě si domácí nezasloužili prohrát. Pokud se nevrátíme k tomu, co nás zdobilo s Kladnem a Kralupy, tak to budeme mít hodně těžké s každým soupeřem. Takhle se fotbal hrát nedá. První půle byla hodně profesorská. Nechodili jsme do soubojů, všude byli druzí. Nevím, co se stalo, ale hráčům to nešlo jako v prvních zápasech,“ přemítal Obdržal.

„Pro nás je každý bod dobrý, zvlášť s tak dobrým soupeřem,“ smál se Kaplan. „První poločas jsme byli lepší. Kromě penalty jsme si vypracovali ještě další dvě tři šance, ale neproměnili. Kdybychom nějakou branku přidali, tak bychom třeba vyhráli,“ uvažoval nahlas kouč Dynama.

Nelahozeves – Milín 2:2 (1:0)

Branky: 16. Kučera (p), 90. Pokorný – 81. Rom, 88. Gabriel. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pipek – Chalupa, Volenec. Diváci: 60.

Nelahozeves: Zavadil – Emmer, Vorel, Dubský, Pokorný, Valda, Kulhánek (81. Kochman), Holý, Janovský (65. Vymětalík), Kučera, Pekárek (60. Král).

Milín: Poplštein (46. Kubík) – Rom, Šilhavý, Kvída, J. Obdržal – Soldát, Kunc (46. Vrkoč), Pohořálek, Zákoucký, Malý – Gabriel.