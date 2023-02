„Bylo to určitě lepší než minulý týden. Konečně jsme měli víc lidí k dispozici, naopak soupeř hrál ve jedenáctí, což se v utkání taky projevilo,“ ulevil si zkraje trenér Sedlčan Vlastimil Zelenka. Jeho svěřenci měli hlavně lepší vstup do utkání. Tentokrát sami neprohrávali v páté minutě 0:2, jako v předchozích případech, ale sami hned po výkopu málem udeřili. „Posun byl určitě v nastavení hlav. Dbali jsme tentokrát, aby hráči šli do zápasu hodně soustředění,“ podotkl kouč Tatranu.