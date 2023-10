Takovou nálož v I. A třídě čekal málokdo. Fotbalisté Spartaku rozjeli v domácím prostředí stroj na góly, jehož vedoucím byl především Tomáš Jeník, který se do sítě rezervy Slaného trefil hned sedmkrát. Příbramští nakonec zvítězili těžko uvěřitelných 10:0 a přiblížili se svému soupeři v tabulce na rozdíl jediného bodu.

Fotbalisté Spartaku doma rozcupovali rezervu Slaného | Foto: Bohumil Kučera

„Ostuda ostud,“ mračil se trenér Slaného Radim Vavroch, kterému jeho svěřenci před odjezdem na dovolenou pořádně znechutili náladu. Tři úvodní branky dostali paradoxně z penalt! Úvodní dvě pískl rozhodčí Kocman v první čtvrthodině, ale pak se Slánští zlepšili a Spartak zatlačili na jeho polovinu. Trvalý tlak však snížení nepřinesl, a když přišla hned po začátku druhého poločasu penalta číslo 3, hra hostů se totálně rozsypala.

Spartak se rozjel, během pár minut dal čtyři góly a zdecimované a odevzdané hosty pak dorazil potupnou desítkou. Tomáš Jeník na zápas nikdy nezapomene, dal sedm branek. Přitom hosté měli v týmu dost zkušených borců, aby ostudě zamezili, Mareše, Vimra, Volka, Zelenku… Ani tak silná parta malér neodvrátila.

„Bylo na čase. Víceméně nám tam spadlo všechno. Jak nás celou sezonu provází střelecká neplodnost, tak teď se nám utkání povedlo. Začali jsme hrát aktivně a dvě penalty, které byly, prostě byly. Oni ve druhém poločase hned od začátku odešli, takže se hrálo na jednu branku,“ uvedl trenér příbramského celku Zdeněk Míka.

„Po prvních gólech jsme soupeři nepůjčili míč, ale nepovedlo se snížit. Třetí penalta byla na rozdíl od prvních dvou hodně přísná, spíš nebyla ani omylem, každopádně jsme pak hru otevřeli a jednoduše hrající soupeř nás potrestal. Pak už to bylo špatné, přitom brankář Mareš ještě leccos chytil,“ byl zkroušený kouč hostů. Radim Vavroch.

Jeho protějšek po zápasu přiznal, že by mu klidně stačila výhra 1:0 gólem v poslední minutě a byl by spokojený. Že branek bylo celkem deset je nadstandard. „Doufám, že tak do konce sezony ještě potvrdíme. K dobrému hernímu projevu jsme přidali i góly, na které jsme čekali. Od první minuty jsme hráli aktivně a kontrolovali hru po celý zápas. Konečný výsledek 10:0 je pro soupeře krutý, ale asi spravedlivý,“ uzavřel Míka.

Spartak Příbram - Slaný B 10:0 (2:0)

Branky: 5. (p), 47. (p), 50., 51., 69., 83. a 87. Jeník, 15. a 55. Buchta (p), 60. Prokeš. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Kocman - Kubečka, Jeník. Diváci: 62.

Spartak Příbram: Bohuslav – T. Prokeš, Sirůček, Češka (61. Hejduk), Balík (46. Kadlec), Buchta, Spousta (55. D. Prokeš), Jeník, Morav, Vošmik, Srch (46. D. Drašnar).

Slaný B: R. Mareš - Říčka, Řehák, Volgner, Dolák, Vimr, M. Zelenka, Kopřiva (46. Marek), M. Mareš, Volek, O. Zelenka.