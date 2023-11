Fotbalová I. B třída udělala tečku za podzimní částí. Tři celky z Příbramska ji zakončily doma. Nová Ves porazila vysoko Tlustici, Petrovice přetlačily Černolice a rezerva Sedlčan remizovala s Loděnicí. Pouze béčko Dobříše zajíždělo do Králova Dvora, kde se drželo do poločasu. Domácí po přestávce rozhodli dvěma rychlými góly.

Nová Ves doma přejela Tlustici | Foto: archiv Nové Vsi pod Pleší

Nová Ves pod Pleší lákala fanoušky na poslední utkání podzimu zabijačkovými hody. Konaly se ovšem i ty gólové, když všechny čtyři branky padly do sítě hostů. Domácí se ale museli nejprve dlouho bránit náporu Tlustice, než otevřel skóre Német, pak už si oba týmy role vyměnili a na hřišti dominovala parta okolo Jana Petráka, která nakonec zvítězila 4:0.

„Přežili jsme prvních dvacet minut tlaku soupeře a několika šancí. Soupeř dominoval ve všem. Pak se utkání zlomilo prvním gólem a zápas byl v naši režii. První poločas neuvěřitelná produktivita. Do čeho jsme kopli, to tam spadlo,“ uvedl kapitán domácího celku Jan Petrák.

Důležité tři body na závěr podzimu získal i nováček z Petrovic. Ačkoliv doma drtivou většinu zápasu s Černolicemi prohrával o gól, tak závěrečné minuty mu vyšly dokonale a díky trefám dvojici Štemberků, kdy se prosadili jak Štěpán, tak Ondřej se nakonec radovali domácí z výhry 2:1 a přeskočili soupeře v tabulce.

„První půle velice vyrovnaná. Padl jeden gól po ojedinělé akci ze strany Černolic, které si jinak za celých 45 minut žádnou jinou šanci nevypracovaly. To samé by se dalo říct o druhém poločase, který byl plně v naší režii. S tím, že jsme se trápili, než začali soupeři odcházet síly. Naštěstí se povedlo utkání v posledních deseti minutách otočit dvěma góly. Velice důležité body. V tabulce vypadá postavení hodně jinak,“ uvedl brankář Vít Zrůbek.

Do třetice hrálo doma béčko Sedlčan, jež se ale rozešlo s Loděnicí smírně 1:1. Jediným týmem, který tak o víkendu nebodoval, byla rezerva Dobříše, která sice v Králově Dvoře začala slibně a dostala se do vedení. Pak se ale nechal vyloučit Čihák a domácí ještě do přestávky srovnali. Po změně stran jim rychle zařídil náskok Janků. Střelec Cábelíků se postaral o všechny góly svého týmu.

„Pro nás těžké utkání. V prvním poločase jsme šli do zápasu s tím, že budeme hrát odzadu a budeme myslet na obranu a nikam se nevrhat. Dali jsme pěkný gól, pak jsme dostali zbytečnou žlutou kartu a na konci poločasu druhou, lehce spornou. Následně jsme dostali na 1:1. Hned zkraje druhé půle jsme dostali dva góly a bylo po zápase. Soupeř byl ale lepší,“ uznal vedoucí týmu Martin Liška.