Po dvou porážkách už museli zabrat. Fotbalisté Dobříše doma přivítali Kutnou Horu, která potřetí v řadě hrála s celkem z Příbramska a znovu dostala nařezáno. Po Tochovicích a Sedlčanech schytali hosté výprask i od party okolo kapitána Roberta Talůžka, kteří zvítězili vysoko 6:1. Pět branek přitom dali domácí až po změně stran.

Fotbalisté Dobříše se na třetí pokus dočkali vítězství. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Hosté přijeli do Dobříše bez dvou obránců a hlavního trenéra, který se zotavuje v nemocnici po nehodě na motorce. Sportovní manažer Miloš Malina už před zápasem tušil, že Kutná Hora bude mít v defenzivě problémy, nicméně v úvodním dějství měla navrch. „I když to tak nevypadá a vypadáme jako hlupáci, ale opravdu jsme byli v prvním poločase jasně lepší,“ zdůraznil Malina pro web svoboda.info. Jeho slova potvrdil i domácí kouč Jiří Rychlík. „Na začátku jsme přežili jejich šanci jako prase. První poločas jednoznačně vyrovnaný. Kdyby skončil 3:3, tak by tomu odpovídal průběh,“ dodal.

Dobříš udeřila jako první, kdy skóre otevřel Boudník. Na jeho trefu reagoval Stieber. Jednalo se však o jediný gól hostů. Po změně stran se už totiž prosazovali jen domácí. „Přišly zkraty v naší obraně. Ještě se dvacet minut před koncem nechal vyloučit Vojtěch Němec, dohrávali jsme v deseti a už se to jen sypalo,“ řekl Malina. „Dostali jsme dva góly ze standardky a bylo po zápase. Rozsypali jsme se. Pak přišla bohužel ještě červená karta,“ smutnil zastupující kapitán Dominik Mašek.

Po vyloučení hostů přidali další branky postupně Janda, Boudník, Puchmajer a střídající Vojtěch Šrain. Dobříš tak deklasovala Kutnou Horu 6:1 a zbavila se záporného skóre z úvodních dvou utkání. Naopak sparťané skončili na dně a ve třech kolech inkasovali už strašlivých 14 gólů.

„Oproti předchozím utkáním jsme byli ve vápně víc efektivní. Před tím jsme hráli možná hezčí fotbal, ale nezakončovali jsme. Výsledek dobrý, jsem rád, protože jsme potřebovali body, ale že by hra z naší strany byla světoborná, si nemyslím. Pak jsme dali gól ze standardky a k vývoji utkání pomohlo i vyloučení soupeře. Po fotbalové stránce to není dobré,“ komentoval zápas i přes vysokou výhru Rychlík.

Dobříš – Kutná Hora 6:1 (1:1)

Branky: 12. a 76. Boudník, 51. Pokorný, 62. Janda, 86. Puchmajer, 90.+2 V. Šrain – 24. Stieber. Rozhodčí: Zíka – Horák, Špicl. ŽK: 2:1. ČK: 0:1. Diváků: 231.

Dobříš: Weber – Pokorný, Talůžek, Puchmajer, Šrain (67. Procházka), Janda (86. Píša), Boudník (78. Chýla), Petrlík (79. Diviš), Machač, Forejt, Havlík.

Kutná Hora: Dastych – Strnad (83. Cimr), Čáp, Dostál, Pleva (82. Honc) – Šámal (76. Teslík), Piskač, Mašek, Exner – Stieber (63. Křelina), Němec.