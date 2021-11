Nová Ves pod Pleší potvrdila výbornou formu, kterou nabrala na přelomu září a října. Za uplynulých šest kol si už připsala 13 z celkových 14 bodů a dotáhla se na vyrovnaný střed tabulky. „V posledních zápasech se nám vrátili kluci po zranění, je méně omluvenek z pracovních či jiných důvodů. První půlku podzimní sezony jsme jezdili v hodně splácané sestavě. Teď se nám ji celkem daří poskládat v dostačující kvalitě, tak body postupně přibývají,“ těší kapitána Jana Petráka.

Jeho tým se v průběhu desátého kalendářního měsíce posunul z poslední pozice, kdy měl pouze jeden bod, na jedenácté místo a na šestý Rožmitál ztrácí pouze dva body. „Když to řeknu na rovinu, první kola jsme neohrozili branku soupeře. Nedalo se na to koukat. Hráli jsme v hlubokém bloku a jen bránili. Teď už je to přece jenom veselejší. Utkání s Petrovicemi jsme zaslouženě vyhráli, i když nás soupeř po kontaktní brance chvílemi zatlačil. Od stavu 3:1 jsme si zápas již pohlídali a hosty k ničemu nepustili,“ komentoval lídr Nové Vsi výhru 4:1, který ve druhé minutě vstřelil i úvodní branku zápasu.

Ve dvou utkáních druhého kola padl hattrick. Zatímco cerhovický Roman Fulín díky němu sestřelil Daleké Dušníky na jejich půdě a jeho tým zvítězil 3:1, tak s rozporuplnými pocity odcházel ze hřiště David Bičík. Bývalý gólman Sparty dvakrát dorovnal náskok Dobříše. V dresu hostů si ale v 84. minutě připravil rozhodující zásah Boudník a rezerva MFK brala tři body, díky kterým se odpoutala v záchranářském duelu od posledního celku tabulky.

Souboj o vedoucí příčku pokračoval dál na dálku mezi Milínem a rezervou Králova Dvora. Fotbalisté Ligmetu měli proti Tlusticím od počátku navrch a na hřišti prakticky dominovalo pouze domácí mužstvo a nakonec z toho bylo vítězství 6:0. Dlouho vše nasvědčovalo k tomu, že záložní tým Sedlčan, který zatím odehrál podzim na domácí půdě bez porážky, tak prodlouží šňůru i v posledním zápase. Lídr I. B třídy ale v rozmezí sedmi minut dvakrát udeřil a vyhrál. O víkendu se tak první polovina soutěže uzavře velkým šlágrem o první místo a přezimování na čele.

V posledním zápase druhého kola přivítal Rožmitál pod Třemešínem Čisovice. Souboj sousedů v tabulce skončil remízou jak v poločase, tak i po druhé půli, kde už přišly góly. Na trefu Matouška odpověděl pět minut před koncem Bohuněk a oba celky se rozešly smírně.