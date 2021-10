Sedlec-Prčice doma podruhé za sebou prohrál 1:2. Tentokrát se jeho fotbalisté vyvarovali minutového výpadku, který je stál body v předchozím zápase. Nicméně poté, co půl hodiny dobývali branku Chlumce, aby se dočkali vyrovnání, tak soupeř záhy udeřil znovu a rozhodl o výhře hostů.

Podlesí zvládlo důležitou bitvu, ale ke konci je ještě daleko a cesta za titulem půlmistra a vítěze podzimní části bude ještě obtížná. „Když prohrajeme, tak najednou můžeme být šestí. Skončit první po podzimu by bylo hezké, je ale ještě před námi šest zápasů,“ uvědomuje si Branžovský. Jeho svěřence čekají ještě v průběhu října dva těžké duely na venkovních hřištích v Klecanech a Doksech.

„Na brejky jsme hráli. Nemyslím si, že jsme byli úplně zalezlí ve vápně. V prvním poločase jsme nebyli schopni navýšit skóre. Ve druhém poločase neměl Spartak vyloženou šanci. Jedinou střelu Zykán vyrazil,“ kontroval na druhé straně trenér Marek Branžovský. Tomu vyšlo geniálně střídání. Když do druhé půle vyslal místo Mišuna Valtu a náhradník se důvěru odvděčil gólem.

Spartak se musel vypořádat z absencí tří důležitých hráčů. Chyběl mu brankář Holan, stoper Vošmik a především kanonýr Slepička. Před se zdálo, že by mohl nastoupit, ale nakonec ještě početřil doléčující zraněnou ruku. „Z naší strany hezké utkání. Byli jsme aktivnější, měli jsme herní převahu. Podlesí hrálo na brejky. Udělali jsme dvě chyby, po kterých soupeř dal dva góly a vyhrál. Sice jsme si vytvořili šance, ale všechno kolem vápna,“ shrnul prezident domácích Vladimír Králíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.