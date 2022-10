V Milíně se od začátku hrálo na jednu bránu a domácí už do přestávky vedli 5:0. Hosté sice po změně stran snížili, ale pouze tím probudili milínské střelce, kteří si s chutí zastříleli. „Musím říct, že Slaný bylo nejslabším soupeřem, na kterého jsme narazili. Co říkal jeho trenér, tak mají problém dát dva týmy dohromady. Jsme spokojení s vítěstvím. Víme, na čem máme zapracovat do posledních tří kol, abychom se důstojně rozloučili s podzimní částí,“ uvedl předseda klubu Miroslav Obdržal.