Jeho tým paradoxně začal hrát ve druhém poločase více po zemi a začal se dostávat do dobrých příležitostí. Rozhodující údery ale přišly ze vzduchu. „Chtěli jsme vyhrát víc než soupeř a byli jsme fotbalovější,“ dodal Štork. Utkání mělo nepříjemnou dohru. Po konečném hvizdu se do rozhodčího Stránského pustil slovně Všetečka a za pohoršující, urážlivé či ponižující výroky uviděl červenou kartu a poputuje ještě na disciplinárku.

Utkání rozhodla krátká tříminutovka v rozmezí 65. a 68. minuty. Akci Tomáše Říhy a jeho centr poslal do brány jeho jmenovec Jan. O chvíli později přišel opět nadýchaný míč z levé strany a na zadní tyči se prosadil nehlídaný Navrátil. „Poté jsme se trochu zatáhli a výhru si pohlídali. Zasloužené tři body, konstatoval trenér Marek Štork.

Mnohem vyrovnanější utkání se odehrálo mezi rezervou Rakovníka a Podlesím. Favorit duelu byl jednoznačně na straně hostů, nicméně oba týmy sehrály vyrovnanou partii, kterou rozhodl Buch krásnou branku z přímého kopu těsně po obrátce stran. „To nám pomohlo k vybudování sebevědomí a přebírali jsme otěže zápasu i po herní stránce,“ uvedl trenér Marek Branžovský, který byl připraven i coby náhradník naskočit do utkání. Nakonec se ale do něj nezapojil.

Příbram měla po celých devadesát minut hry utkání plně pod kontrolou a nakonec vyhrála s nulou vzadu. Z té musí být potěšen i náhradník Bohuslav, který se postavil do brány. místo jedničky Holana a čisté konto udělalo radost i trenéru Míkovi. „Je pozitivem, že jsme uhráli nulu vzadu. Může nás jen mrzet neproměňování šancí. Chtěl bych týmu poděkovat za kolektivní výkon,“ uvedl kouč Spartaku Zdeněk Míka.

