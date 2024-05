Nová Ves pod Pleší stále pronásleduje Dolní Břežany i rezervu Králova Dvora a čeká na jejich zaváhání, aby se dostala mezi tři nejlepší. Naposledy rozstřílela Černolice, když o poločase vedla 4:0. O všechny góly se v rozmezí 29 minut postaral Pavel Krása, díky čemuž se vyhoupl na třetí místo v pořadí střelců soutěže. „Pro nás byl zápas kvůli Onderkovi, protože je tam odtud, trošku emotivnější. Musím říct, že se jednalo o nejslabšího soupeře, se kterým jsme na jaře hráli,“ podotkl za hosty Michal Held.

On sám za rozhodnutého stavu ze hřiště odstoupil a konec prvního poločasu i zbytek utkání sledoval z lavičky. „Měsíc mě trápí sval, tak jsem se šetřil. Vedli jsme 4:0, tak jsem šel dolů,“ komentoval své stažení ze hřiště a přihlížel i tomu, jak si hosté při vedení 5:0 dali parádní vlastní gól. Veinlich nártem urval míč před útočníkem a nechytatelně poslal míč o břevno do vlastní branky. Novák byl bez šance.

I v Dobříši byl k vidění čtyřgólový střelec. Všechny branky domácímu týmu dal hostující Byba ze Zdic a jenom on zařídil konečný výsledek 0:4 pro hosty a jasného postupujícího do I. A třídy.

„Zase jsme nehráli špatně a opět prohráli. Už nevím, co mám říct. Znovu jsme neproměňovali šance a shořeli na vlastní produktivitě. Soupeř, do čeho kopl, tak nám dal gól. My si něco vytvoříme, ale strašně se na gól nadřeme, nebo ho nedáme vůbec,“ zoufal si vedoucí domácího týmu Martin Liška.

Derby mezi rezervou Sedlčan a Petrovicemi skončilo smírně. Hosté se dostali v šedesáté minutě do vedení, nicméně domácí v závěru zápasu zásluhou Dvořáka zažehnali komplikaci a díky remíze 1:1 odskočili sestupem ohrožené Tlustici o další bod.