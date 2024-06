Za celé jaro získali pouze jeden bod, což je i jeden z důvodů proč míří do okresního přeboru. Po roce ale zavítali fotbalisté béčka Dobříše do Nové Vsi pod Pleší, kterou opět porazili, i když si tentokrát pořádně zahrávali.

„Úplně jsme prospali první poločas. Pak se to těžko dohání. Šance jsme měli, ale bohužel. Terén byl špatný, moc nám neprospíval. Hodně napomohl první gól, kdo se dostane do vedení. My jsme pak inkasovali podruhé a pak se ztráta těžko dohání,“ shrnul domácí brankář Jaroslav Novák.

„Už to chtělo nějaké body. Ještě k tomu těžký zápas a ošklivé počasí. Poslední čtyři zápasy jsme hráli dobře, akorát jsme nemohli dát gól. Teď jsme prolomili kletbu a konečně vyhráli. Tady nám to přeje,“ usmíval se na straně Dobříše Vojtěch Diviš, který v utkání skóroval dvakrát. Jeho první trefa byla parádní, druhá se následně ukázala jako vítězná. Velký podíl měl ale na ní další strůjce úspěchu Jan Mathauser. „Tam mi předložil míč do prázdné brány. Měl jsem štěstí. Netrefil jsem ho dobře, naštěstí se dokutálel za čáru,“ uvedl Diviš.

Domácí začali ihned stíhací jízdu. Okamžitě snížil Žaloudek a pár minut po něm proměnil penaltu specialista Nové Vsi na kopy z puntíku brankář Jaroslav Novák. Ke konci mohl dokonce srovnat, podruhé poslal mordu do břevna, tentokrát se ale míč odrazil směrem ven a ne do brány.

„Měl jsem vybranou stranu a chtěl jsem trefit bránu, což se povedlo. Penalta nebyla kopnutá špatně, ale bohužel. Víc než penalta mě mrzí třetí gól, co jsme dostali. Něco si říkáme v šatně, pak přijdeme na hřiště a inkasujeme. Moc jsem v bráně nepomohl. Mohl jsme srovnat alespoň na remízu, ale trefil jsem jen břevno,“ káral se Novák. Vůbec poprvé od příchodu do Nové Vsi tak neproměnil penaltu.

Jeho tým tak po roce doma opět prohrál s béčkem Dobříše. „Bavili jsme se o tom v šatně a neznám odpověď, proč nám to proti nim doma tak nejde. Kdyby takhle hráli celou sezonu, tak nejsou tam, kde teď,“ konstatoval Novák.

Další dva duely skončily remízou. Petrovice uhrály bod za výsledek 2:2 s Lety. Za hosty dvakrát z penalty skóroval Švejda. Domácí pak zachránily alespoň bod v poslední minutě. K vidění byly i dvě červené karty – po jedné na každé straně. Hostující Cipra hasil na poslední chvíli únik soupeře a šel okamžitě ven. Čanda pak oslabil Petrovice po dvou žlutých.

Podobný scénář byl k vidění i v Sedlčanech. Domácí rychle vedli 2:0, ale o náskok přišli. Také tam padly dvě červené karty. Když těsně před koncem zápasu museli odejít na jedné straně Janoušek a na druhé Zadina.