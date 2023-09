„Celé mužstvo si zaslouží za předvedený bojovný výkon pochvalu a zvláště potom za kompaktní defenzívu. Důležité bylo, že si tentokrát všichni hráči z obrany a zálohy poctivě plnili úkoly směrem dozadu a nenechávali jsme soupeře, aby nás přečísloval,“ uvedl sedlčanský web.

Sobotní večer patřil duelu Zdic a Nové Vsi pod Pleší. Zde byl král jasný. Domácí soupeře zdecimovali, po poločase vedli 4:0 a stejný počet nastříleli i po obrátce. Hosté odjeli domů s pořádným výpraskem.

Branžovský se opět trefil, gólem však pouze mírnil debakl

„Byli jsme prostě horší, tak to prostě je. Dostali jsme góly po našich hloupých chybách. Penalta úplně nesmyslná. Nevím, proč tam do toho chodil ve vápně. Druhou půli jsme už odchodili. Soupeř šel sám na bránu do brejků. Měl víc šancí než na osm gólů. Nakonec jsme byli rádi za tento výsledek,“ řekl za Novou Ves pod Pleší Petr Voborník.

Poslední duel se hrál až v neděli podvečer. V roli favorita do něj nastupovala rezerva Dobříše, která nakonec doma zvítězila 2:0, když porazila nováčka z Petrovic. „Nebyl to ale tak dobrý výkon jako v předchozích dvou kolech. Chybělo nám tam dost věcí – rychlost, agresivita – přesto jsme rádi, že jsme vyhráli. Celkově pěkný zápas,“ mínil vedoucí týmu Martin Liška. Domácí zvítězili, i když hodinu hráli v oslabení.

Spartak odčinil debakl. Navíc si dal dárek k oslavě výročí

„Nějak jsme se nemohli dostat vůbec do střel. Měli jsme asi dvě za celý zápas. K tomu jsme byli nepřesní v přihrávce. Ztroskotali jsme na tom, že jsme šli do útoku a míč šel na soupeře. Vůbec jsme si nedokázali dát balón do finální fáze,“ komentoval za hosty Aleš Pelikán, který si vysloužil uznání a respekt za gesto fair play. Ještě za stavu 0:0 mohl jít sám na bránu, když ale viděl zraněného soupeře, tak poslal míč do zámezí. Od všech byl odměněn hromadným potleskem.