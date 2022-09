Podlesí po nucené pauze vybojovalo bod ve Velké Dobré

Od té doby se domácí hnali za vyrovnáním a následně i obratem, které jim dvěma parádními trefami do horních růžků z přímých kopů zajistil Kadlec. Šokující otočka byla na světě. „Nikdo nechápe, co se stalo. V šatně jsme na sebe čuměli. Člověk byl jako opařený. Mrzí nás to, protože to byla ztráta bodů,“ kroutil hlavou Prachař.

Zbylé tři týmy byly bez nároku na body. Rožmitál pod Třemšínem prohrával v Tlustici 0:3 po poločase, po přestávce se mu podařilo akorát dvakrát snížit na konečných 2:4. Ještě hůř dopadla rezerva Dobříše, která si z Loděnice odvezla čtyřgólový debakl. Jince od výhry nad Neumětely připsaly čtvrtou porážkou rozdílem tří gólů. Tentokrát prohrály s Lety.

Spartak si vyšlápl na vítěze krajského přeboru. Domů odjel s bodem

Ve skupině D došlo na souboj Sedlčan B a Sedlce-Prčic. Hosté potvrdili roli favorita a ve městě hermelínu zvítězili 5:1. „Výsledek ale neodpovídá zápasu. Sedlčany mají dobrý tým, spoustu šikovných kluků,“ řekl na jejich adresu kapitán hostů Marián Prchlík. Domácí odolávali do 56. minuty, pak se projevil fakt, že jejich soupeř nastoupil v plné sestavě a ve zbytku zápasu skóroval čtyřikrát. V závěru zápasu mírnil porážku Kvěch.