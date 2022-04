Milín dlouhodobě hlásí, že chce postoupit a dělá pro to maximum. Na hřišti v Letech ale dostaly jeho plány trhliny. Domácí, v jejich brance stála brankářská legenda Bohemians Radek Sňozík, se spoléhali od začátku utkání na brejky. Ačkoliv se hrál oboustranně kvalitní zápas, tak poločas skončil bez branek.

Po změně stran už se však hráči činili. Hosté šli do vedení. Po faulu na Josefa Obdržala proměnil penaltu Lukáš Rom. Vedení ale vydrželo pouze krátce, když o tři minuty později vyrovnal Michal Choval. „Místo toho, abychom zalezli a čekali na brejky jako soupeř, tak jsme hráli pořád fotbal,“ pronesl předseda Milína Miroslav Obdržal s tím, že favorit sehrál zápas blbec. Nicméně podotkl, že se fotbal musel divákům líbit. Za vyrovnaného stavu měli hráči Ligmetu ještě šanci zvrátit výsledek, avšak udeřily dvakrát Lety a nechaly si všechny tři body doma.

Milín tak překvapivě prohrál a vzhledem k tomu, že rezerva Králova Dvora porazila Dobříš 3:2, tak se propast na vedoucí celek zvýšila na sedm bodů. „Ambice máme pořád stejně. Myslím, že bude možnost postoupit ze druhého místa,“ uvedl Obdržal.

Jedinou výhru příbramských týmů o víkendu v I. B třídě zaznamenal tým Nové Vsi pod Pleší. Stejně jako v předchozím případě se představil doma. Po Cerhovicích přivítal na vlastním hřišti Daleké Dušníky a podal mnohem lepší výkon. „Od začátku vidím, že jsme udělali Jardu Nováka do brány. On je obrovská jistota. mančaft to tuší a jinak se hraje,“ prozradil kapitán Jan Petrák klíčový prvek spojující obě jarní vítězství.

Domácím se opět vzadu hrálo lépe. I když mají přestárlé družstvo, tak se dokázali hned čtyřikrát prosadit, ačkoliv jednou se trefili do vlastní brány. Hosté se naopak kvůli druhé jarní prohře propadli na předposlední místo v tabulce. Důvodem je i vysoká výhra Petrovic, které doma přehrály vysoko Rožmitál pod Třemšínem 5:0. "Měli jsme štěstí, že nám tam rychle napadaly góly, přitom produktivita je naší slabou stránku. Vždy potřebujeme několik šancí," usmíval se Aleš Pelikán, který završil gólovou produktivitu domácích na měkkém terénu, protože před zápasem poměrně zmokl.

V posledním duelu prohrály rezerva Sedlčan v Čisovicích 1:3, ačkoliv vedla po poločase. Hrálo se však na těžkém terénu, kdy čtvrtina hřiště byla prakticky nehratelná kvůli bahnu. Hřiště v Čisovicích je známé tím, že se tam hraje minimálně půli do kopce. V Případě Sedlčan se jednalo o prvních 45 minut a i díky tomu se dostaly do vedení. Po obrátce ale zaspaly hned zkraje a bylo srovnáno. Domácí následně otočily skóre trefou z penalty a následně si vedení pojistili dalším gólem. Hosté hráli v kombinované sestavě, kdy se do zápasu zapojilo pouze pět kmenových hráčů kmenové soupisky B-týmu.