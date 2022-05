Oba týmy musely řešit před vzájemným zápasem obsazení brankáře. Nová Ves se zařídila tak, že do brány povolala předsedu komise rozhodčích příbramského okresního fotbalového svazu Tomáše Součka, který se tak objevil mezi třemi tyčemi po hodně dlouhé době. „Několikrát nás podržel, měl tam tři, čtyři šance, které vyřešil výborně,“ poznamenal na jeho adresu Petrák.

Na druhé straně stál také gólman, jenž se do brány dostává sporadicky a toho domácí využili a vše na něj posílali. Jeden z trestných kopů zakroutil domácí exekutor Staroba tak, že skončil v bráně. Hráči Nové Vsi si stanovili, že vše musí jít do brány, zbourat gólmana a dostat ho pod tlak. Nakonec se z toho zrodil výsledek 3:0. „Tímhle zápasem jsme se zachránili,“ mínil Petrák.

Mnohem jednoznačnější výhru na vlastním hřišti si připsal Milín, který rozstřílel Daleké Dušníky vysoko 10:1. „Není co vytknout. Konečně jsme proměnili šance, co jsme měli,“ usmíval se předseda domácích Miroslav Obdržal. Hosté se sice drželi favorita do přestávky. Po změně stran ale přišlo krutých dvanáct minut, ve kterých čtyřikrát inkasovali a bylo hotovo. Střeleckou explozi předvedli Rom s Kuncem, jež zaznamenali tři respektive čtyři góly. „Proti Petrovicím dával tři, teď čtyři. Doufám, že jim to oběma vydrží do konce sezony,“ přál si Obdržal.

Další citelnou ztrátu na vlastním hřišti zaznamenaly Petrovice. Domácí měli nadějné rozehrané utkání. Už v šesté minutě vedli 2:0 a o dvě branky vedli i po hodině hry. S blížícím se koncem ale hosté z Tlustice dokázali vyrovnat a dotáhli zápas k remíze. Bod sice posunul Petrovice v tabulce před Daleké Dušníky o skóre. Sami však ale tuší, že jich mělo být víc. Zvlášť, když je spodek tak našlapaný a mezi desátým a čtrnáctým týmem je rozdíl pouhých čtyř bodů.

Hrozba sestupu dál visí nad Rožmitálem pod Třemšínem, který doma utrpěl vysokou porážku s B-týmem Sedlčan. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy vedli 4:1. Ve druhé půli víceméně drželi náskok, až v samotném závěru uzavřel skóre hostující Špaček. Tatran díky výhře odskočil domácím na rozdíl šesti bodů a je v klidném středu tabulky o bod za šestou Novou Vsí.