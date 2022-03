Dlouhá čtyřměsíční pauza skončila. V sobotu dopoledne zahájily jarní část dva duely. Nová Ves pod Pleší přivítala na vlastním hřišti Cerhovice a na soupeře tlačila především centry ze stran nebo po standardních situacích, o většinu z nich se staral Staroba. Své spoluhráče ale hledal ve vápně marně. Ani jedna šance se tak neujala. Nicméně stejná taktika v podání domácích přeci jen zafungovala, kdy se po jedné z nich prosadil Tomáš Petrák a zařídil svému týmu úspěšný vstup do druhé poloviny sezony.

Nová Ves pod Pleší může ale za výhru děkovat i nové posile v bráně, kde výborně zachytal Jaroslav Novák, který přišel z Hořovic a výraznou měrou se přičinil na výhře 1:0. „Ve druhé půli zlikvidoval čtyři vyložené šance soupeře,“ podotkl kapitán Jan Petrák.

Druhý sobotní dopolední duel mezi Rožmitálem pod Třemšínem a Lety nabídl bezbrankovou remízu. Hrající trenér František Zeman ji nakonec bral po utkání jako spravedlivou. „Věděli jsme, že budou s námi výkonnostně nastejno. Pro nás bod získaný. Na to, jakou jsme měli přípravu a v kolika lidech jsme trénovali, že to nebylo nic úžasného, tak remíza dobrá,“ uznal Zeman, který v závěru druhého poločasu střídal a druhý sledoval ze střídačky.

Po obrátce si ale žádný tým větší šanci nevypracoval. Domácí do něj šli sice s pozměněnou taktikou, nicméně obrana hostů byla pozorná a tak utkání skončilo 0:0. „První poločas byl soupeř lepší. Ve druhé jsme zjednodušili hru a dařilo se nám. Měli jsme víc ze hry,“ poznamenal Zeman. Oproti podzimu, kdy si Rožmitál odvezl ze hřiště Letů porážku 1:4, tak předvedl jeho tým výrazně lepší výkon, ačkoliv na podzim sestavu zachraňovali hlavně dorostenci.

Zcela odlišný vstup do jara zažily Milín a Petrovice. V obou případech bylo o vítězi rozhodnuto do přestávky. Jeden z kandidátů na postup rozstřílel na úvod Čisovice 6:0, kdy se o branky postarala hned pětice hráčů. „Zápas se nám vydařil. První poločas jsme byli jasně lepší. Všichni chceme výš,“ řekl spokojeně z řad Ligmetu Miroslav Obdržal. Lety odcházely už do šaten z inkasovaným kvintemem gólů a nakonec v Jinočanech prohrály vysoko ostudně 1:7.

Nedělní zápasy přinesly dvakrát vítězství 2:0 a dvakrát se radovaly rezervní celky divizních týmů. Sedlčany doma porazily Tlustici, když o výhře rozhodly po přestávce. Na gól Kvěcha navázal z penalty Pudil a domácí si následně vedení pohlídali.

K vidění bylo i derby. Do Dalekých Dušníků přijela Dobříš. Oba týmy dělí od sebe pouze necelých sedm kilometrů a tak hosté zajížděli k utkání pouze kousek. Na hřišti soupeře udeřili poprvé v závěru poločasu, kdy se prosadili ze standardní situace. „Nešťastný gól. Zbytečný přímák, který jsme si měli pohlídat. Po gólu na 2:0 bylo rozhodnuto,“ litoval hořce domácí kapitán Jan Drnec.

Mladší a běhavější tým Dobříše udeřil podruhé po přestávce a pak už si zbytek utkání kontroloval. Spolehlivý výkon přidal v brance hostů zkušený Weber, který na podzim ještě chytal divizi, na jaře ale zatím v A-týmu dostává přednost zkušenější Víšek. „Vždy, když víme, že je vzadu, tak si myslím, že je to víc než dobře. Pomohl nám,“ prohlásil na Weberovu adresu kapitán Zdeněk Fic. „Chytal moc dobře a podržel tým,“ uznal jeho protějšek Drnec.