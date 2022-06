Jednoznačný šlágr kola se odehrál v Milíně. Domácí Ligmet přivítal v souboji o čelo rezervu Králova Dvora. Od obou stran se hrál dobrý fotbal, který měl úroveň, což se od duelu druhého se třetím očekávalo. Domácím se podařilo zabránit ve skórování kanonýra hostů s legendárním jménem. „Měli jsme problémy se stopery, takže jsme tam dali mladého Obdržala. Věděli jsme, že mají Bicana, a on ho vymazal. Platil na něj důrazem a rychlostí,“ uvedl předseda Milína Miroslav Obdržal, který pochválil tým za předvedený výkon a označil ho za nejlepší v sezoně. „Všichni makali a na hřišti nechali všechno,“ těšilo ho.

Střelec hostů vyšel naprázdno, kanonýr domácích se naopak zaskvěl hattrickem. Lukáš Rom prokázal, že se na něj tým může spolehnout a vystřílel Milínu důležité tři body, které ho posunuly na druhé místo s minimálním rozdílem na vedoucí Jinočany. O postupujícím se tak rozhodne až o víkendu. „Věříme, že se nám podaří vyhrát v Tlustici a pokud Lety zahrají tak, jako s námi, tak věřím, že je oberou o body,“ prohlásil Obdržal. „Můžeme překvapit, protože už jsme s tím nepočítali. Jinočany na jaře neztratily téměř vůbec. Ony musí. Je to 50 na 50. Záleží na tom, jak k tomu přistoupí Lety,“ dodal předseda Milína.

Jistou záchranu můžou slavit v Rožmitálu pod Třemšínem. Domácí dávala jistotu pouze výhra a byť se rozjížděli pomaleji, tak ve druhém poločase za 26 minut rozstřílel a došel si pro tři body za vítězství 4:1. Hosté z Tlustice dokázali po kanonádě akorát snížit. Vysokou výhru zaznamenala i rezerva Dobříše, která v Sedlčanech ještě dvacet minut před koncem remizovala s místním Tatranem, následně ale během čtvrt hodiny předvedla tajfun a smetla domácí celek kvartetem branek. Bohužel pro ní potkal stejný osud i sestupující Daleké Dušníky, které podlehly 1:5 Černolicím a právě mezi nimi a Dobříší se v posledním kole s velkou pravděpodobností rozhodne o dalším padajícím do okresního přeboru.

FOTO: Podlesí uhájilo domácí neporazitelnost, přišlo ale o naději na top trojku

Nová Ves pod Pleší si celé jaro držela domácí neporazitelnost. O ní však přišla v posledním utkání. Hosté z Letů byli nad jejich síly. „Prohráli jsme v zápase, ve kterém o nic nešlo. Vyhrát, nebo bodovat jsme chtěli. Zvlášť, když se jednalo o soupeře z našich pater tabulky,“ mínil Michal Held.

Největší domácí zbraň v podobě standardních situací si hosté pohlídali a domácí tak skórovali pouze z penalty. Ze hry už to bylo v jejich podání o poznání těžší. „Jde o to, že věci jsou v těchto soutěžích spojité. Nemáme rychlé hráče. Trénujeme jednou, to je málo. Když jsme déle bez balónu, tak po jeho zisku nám chybí síly, abychom rozvinuli útok. Dál postrádáme i kvalitu,“ odůvodnil příčiny porážky 35letý hráč.

Nová Ves přitom mohla odcházet klidně i s bodem. V závěru ale trefila konstrukci branky a soupeř z protiútoku zvýšil na konečných 3:1. „Lety prostřídaly v zadních řadách, kdy stáhly lepší hráče. Vzadu jim vznikaly díry, ze kterých jsme mohli trestat. Na dva, tři góly musíme mít šest, sedm šancí, protože v téhle soutěží nemají hráči takovou kvalitu, aby byli tak efektivní,“ smutnil Held.

FOTO: Spartak tvrdě narazil ve Chlumci. Po konci zápasu ale mohl slavit postup

Jejich posledním soupeřem budou Petrovice, které budou muset vyhrát, aby zvýšily šanci na záchranu. V Cerhovicích prohrály 1:3 a kvůli tomu klesly 12. pozici. V utkání přeloženém na středu, tak musí jednoznačně brát tři body, jinak v I. B třídě končí.