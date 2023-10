Výsledek kola se ale zrodil v Nové Vsi pod Pleší. Domácí v souboji dvou týmů z Příbramska přejeli rezervu Sedlčan. Hosté se ale do závěru prvního poločasu drželi, pak ale inkasovali dvě branky po sobě a po změně stran patřilo hřiště pouze jednomu týmu. „Do stavu 2:0 to nebyl vůbec lehký zápas. Ze začátku byl hodně vyrovnaný. Pak jsme dali dva, tři góly a oni se položili,“ mínil za domácí Petr Voborník.

Zdroj: Youtube

V dresu Nové Vsi zářil především Pavel Krása, který ve 22. minutě otevřel skóre a po obrátce předvedl one man show s vložkou právě Voborníkova gólu. „Potřebovali jsme nikoho, kdo si stoupne na vápno a budeme ho trefovat. On to zatím plní. Celkově jsme ale posílili. Není to jenom o něm. Celkově jsme kraje zrychlili. Potřebovali jsme celou dobu, abychom do toho staršího mančaftu přivedli mladší rychlejší kluci pomohli,“ uvedl Voborník.

Nejvíce smutná byla o víkendu rezerva Dobříše, jež hostila Dolní Břežany. Hosté si v prvním poločase vytvořili náskok, který po přestávce pouze mírnil Boudník. „Pro nás smolný zápas. Dostali jsme góly po dvou individuálních chybách, což nás položilo. První poločas od nás nemastný, neslaný výkon. Ve druhém jsme se zvedli, měli jsme dost šancí na vyrovnaní, ale nespadlo nám to. Je to škoda, protože jsme potřetí prohráli o gól. Máme docela smolné výsledky, aby nás to na konci nemrzelo,“ řekl vedoucí týmu Martin Liška.