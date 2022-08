Zatímco divizní Tochovice musely utkání kvůli vodě odložit, tak v Nové Vsi pod Pleší dostalo utkání zelenou a hráči tak za trvalého deště nastoupili k zápasu. „Těžký terén pro oba týmy. Kolikrát se míč zastavil v loužích. Musely se hrát hodně dlouhé balóny, protože kombinačně to nešlo,“ uvedl Jan Kokštejn. Na hrací ploše to vypadalo místy, že se bude hrát jiný sport než fotbal, například vodní pólo.

Ráz zápasu určila už čtvrtá minuta, kdy byl vyloučen brankář hostů Kadeřábek a domácí dostali k dispozici prakticky po celý zápas přesilovku. Početní výhodu využil po chvíli Veinlich. Na něj pak navázal až po přestávce Kokštejn. A když Neumětely přišly po druhé žluté kartě i o Míku, zdálo se být rozhodnuto. Celek z Berounska se ale i v oslabení vzchopil a v Nové Vsi zadělal na shakespearovské drama.

Ač měly na trávníku o dva muže méně, tak se jim dvakrát podařilo dostat na rozdíl jedné branky. „Klasika. Přestaneme hrát, dorážet soupeře. Myslíme si, že máme zápas v kapse. Hosté ale získávali postupně otěže o něco víc, což ve vápně potvrdili díky standardkám,“ podotkl Kokštejn, který se spoluhráči nevěděl, co od nováčka čekat. „Vůbec jsem je neznal a překvapily mě důraznou hrou. Bylo to znát a pohybovaly se někde na hranici,“ řekl 40letý hráč Nové Vsi na adresu Neumětel.

Nicméně právě on si vzal poslední slovo, když utkání završil výstavním přímým kopem, na který se náhradní gólman hostů natahoval marně. „Věřil jsem si na něj. Většinou posílám míč na bližší tyč přes zeď, ale tohle bylo moc blízko. První gól mě nabudil a věřil jsem, že dám i tenhle,“ usmíval se Kokštejn.

Poprvé v I. B třídě vyběhli na trávník i hráči Jinců, kteří rovněž měli slibně našlápnuto k bodům. Na půdě Loděnice se dostali i do vedení zásluhou nové posily z Rožmitálu pod Třemšínem Petra Mory, nicméně domácí ale potvrdili roli favorita a otočili skóre ve svůj prospěch. „Ve druhém poločase jsme moc faulovali. Zápas jsme si prohráli sami,“ smutnil Marek Matys.

Předvedený výkon v prvním kole mu ale vlil do žil dávku optimismu směrem k dalším utkáním. „Nebylo to úplně špatné. První poločas byl dobrý, myslím, že jsme byli lepší. Čekal jsem to horší a že Loděnice bude lepší. Nakonec to nemusí být tak hrozné. Mohli bychom se udržet,“ přemítal v hlavě 21letý hráč Jinců.

Hned šest gólů nabídlo nedělní utkání v Dobříši. Domácí už ale od dvacáté minuty prohrávali s Psáry a ač se dvakrát dotáhli na rozdíl jednoho gólu, tak hosté jim vždy utekli a nakonec vyhráli 4:2. Duel v Rožmitálu byl odložen a ten si tak bude muset na vstup do nového ligového ročníku počkat.