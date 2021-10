„Hráči splnili to, co jsme si řekli před zápasem. Rozhodla zkušenost nad talentovaným mládím v souboji našich zkušených hráčů proti mladíkům z Dobříše. Paradoxně však rozhodly góly, které nám sám soupeř nabídl,“ řekl trenér hostů Josef Frait. „Ukázala se zkušenost a trpělivá přesná hra soupeře. Podali jsme zatím nejhorší výkon,“ podotkl jeho protějšek Miloš Krátký.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.