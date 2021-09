Po čtyřech týdnech Milín opět prohrál na půdě soupeře. Tentokrát podal totálně nejhorší výkon od začátku sezony. V týdne sice vyhrál v pohárovém utkání nad Komárovem 3:0, nicméně naplnil doslova, že po posvícení přijdou horší dny a to se přesně lídrovi stalo. „Nejslabší výkon za celé počínání v I. B třídě. I když Rožmitál šel do devíti, tak jsme si s tím nedokázali poradit. Nadšeně bojující domácí výsledek ubránili,“ přiznal předseda Ligmetu Miroslav Obdržal starší.

Vedoucí celek začal skvěle, když se už v šesté minutě dostal do vedení. Rožmitál ale zápas nepoložil, ba naopak ukázal svou bojovnost a to doslova. Ještě do poločasu srovnal Bohuněk v 65. minutě otočil vývoj utkání Buchta, pak ale začaly zlé časy pro domácí. Nejprve v 71. minutě byl vyloučen autor vyrovnávací trefy, když hrál úmyslně rukou a těsně před koncem jej následoval Sklenář. „Prudké udeření soupeře rukama do oblasti zad v nepřerušené hře mimo souboj o míč,“ uvedl sudí Žáček do zápisu.

Milín však velkou početní výhodu nedokázal využít, prohrál 1:2 a musel nuceně přepustit vedoucí pozici rezervě Králova Dvora, která zvítězila vysoko v Petrovících. Na jejich hřišti řádil zejména Jiří Bican, který udělal čest svému nejslavnějšímu jmenovci a hattrickem se podílel na výhře 4:0.

Čtyři vstřelené branky zaznamenali poprvé v sezoně také fotbalisté Nové Vsi pod Pleší. Po dvou sedmičkových debaklech si vyšlápli doma na Černolice, ačkoliv hosté se brzy ujali vedení.

„Hrálo nám do karet, že A-tým Sparty hrál ve Zlíně, takže chyběli hráči jako Loučka nebo Bičík a nám výborně zachytal Holan. Kdyby soupeř přijel v plné sestavě, tak by zápas vypadal jinak,“ uznal sportovně starosta Sokola Jan Petrák. Domácí gólem do šatny srovnali a po obrátce stran v rozmezí třinácti minut jasně dali všem najevo, že se dočkají premiérové výhry v letošní sezoně.

Velkou formu vykazují Sedlčany B. Rezerva Tatranu už šestkrát za sebou odešla neporažena a drží sérii čtyř výher v řadě. Jejich herní pohodu na vlastní kůži okusily Jinočany. V opačném rozpoložení je naopak záloha Dobříše, která potřetí za sebou inkasoval tři góly a jen těžko mohla proti Cerhovicím pomýšlet na body.

Jediná remíza přišla v duelu Letů s Tlusticemi, když nerozhodný výsledek zařídil až v poslední minutě domácí Měchura. Nejvíce gólů a parádní obrat viděli diváci v Čisovicích, ačkoliv moc z toho radost neměli. Domácí měli skvělý nástup a po půl hodině hry vedli 3:1. Hosté ale po přestávce rázně zaveleli k obratu a smrští v závěrečných minutách nakonec otočili na konečných 6:3 v jejich prospěch.