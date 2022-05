Sudí odmítl vyloučit gólmana soupeře. Sedlec s Dobrou pouze remizoval

Na domácí půdě přivítala dalšího favorita Dobříš. Záložní tým divizního celku sehrál s favoritem z Jinočan vyrovnanou partii a utkání tak bylo pouze o produktivitě, ve které byli lepší hosté a odvezli si do Prahy všechny body. Vysokou prohru zaznamenal Rožmitál pod Třemšínem, který držel nadějný stav v Černolicích do přestávky. Po změně stran ale duo Bičík-Šilhavý rozhodlo utkání ve prospěch domácích, kteří zvítězili jasně 5:1.

Všechny body na půdě soupeře musely nechat Petrovice, které prohrály důležitý souboj v Čisovicích 1:2 a nechaly si utéct dalšího přímého konkurenta v honbě za záchranou. Jediným úspěšným týmem z Příbramska bylo víkendu céčko Sedlčan, jež zaskočilo Milín. Ve vyrovnaném utkání, kdy měly oba týmy spoustu šancí, nakonec vyhrál Tatran 2:1. „Domácí si výhru zasloužili, šli si za vítězstvím víc než my. Nám chybí kvůli zranění několik hráčů. Budeme rádi, když soutěž dokopeme,“ uznal předseda Milína Miroslav Obdržal.

Splněná povinnost pro Podlesí, vyhrálo nekoukatelný zápas

Nejbližší soupeři Milína, Jinočany a Králův Dvůr, vyhráli a opět mu v tabulce odskočili. Ač příští kolo hrají spolu, tak Obdržal už je smířen s tím, že jeho tým zůstane pravděpodobně i pro příští ročník v I. B třídě. „Nepočítám s tím, že bychom udělali ve čtyřech zápasech o čtyři body víc než Jinočany, na které jsme měli osmibodový náskok,“ přiznal předseda Milína.

Dalším žhavým kandidátem na sestup jsou po víkendu Daleké Dušníky. Za ně sice otevřel skóre Krása, ale hosté o chvíli později vyrovnali a v 88. minutě dokonali obrat. „Nevytvořili jsme si žádnou šanci. Lety zaslouženě vyhrály,“ podotkl Krása. I on už připustil, že jeho tým směřuje do okresního přeboru. „Nejsou mladí, máme dvanáct zraněných hráčů a takhle to nejde,“ uvědomoval si vzápětí autor jediného gólu Dušníků, který parádně zavěsil hlavou.

OBRAZEM: Za osm minut bylo hotovo! Spartak rázně zametl s bubáky