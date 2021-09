Další hattrick viděli diváci v Dalekých Dušníkách. Postaral se o něj Švagr, který stejně jako jeho konkurent ze Sedlčan stihl dát tři góly do 55. minuty zápasu o první trefu se ale postaral v 18. minutě a trio zásahů tak stihl v pomyslném souboji na dálku vstřelit v kratším časovém úseku. Domácí Sokoli museli ale otáčet. Než se stihli rozkoukat, tak hned inkasovali, sotva zápas začal.

Od porážky v Tlusticích sbírají Sedlčany jeden bod za druhým. Po dvou remízách nyní přišla třetí výhra za sebou a podruhé bez inkasované branky. Poslední Nová ves pod Pleší dokázala odolávat třináct minut. Do šaten už však odcházela se čtyřgólovým mankem. Po změně stran dokonal Repetný hattrick po 55 minutách hry a výraznou měrou se podílel na výhře 7:0.

Jestli příznivcům Dobříše spadl obrovský kámen ze srdce po sobotním obratu A-týmu, tak po neděli jim naopak přibyly nepříjemné starosti. V souboji s Petrovicemi se sice záložní tým MFK dostal do vedení díky vlastnímu gólu Talaváni, který usměrnil hlavičku za Zrůbka. Ještě do poločasu zařídil obrat hostů Kicl. Nejprve připravil gól Ondřeji Štemberkovi a o chvíli později se trefil parádně sám zpoza šestnáctky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.