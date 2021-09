Ještě do přestávky mohl snížit za hosty Chlasták, který ale ve stoprocentní příležitosti selhal. Po změně stran hosté sáhli hned ke třem změnám a rázem byli lepším týmem na hřišti. Jejich aktivita ale přinesla pouze gól Jůna ze třiceti metrů. I přes další příležitosti se Petrovice dalšího góly nedočkaly a opět prohrály o gól.

Zatímco Sedlčany v Divizi A stále čekají na výhru a první body, tak o víkendu místním fanouškům alespoň částečně spravila náladu místní rezerva. Hned zkraje zápasu přivítal Petrovice jejich bývalý hráč Čipera vstřeleným gólem a ještě do poločasu zvýšila náskok další posila z A-týmu Brotánek. „Jinak ale vyrovnaný zápas. Byli jsme lepši v prvním poločase, za to po obrátce hosté,“ řekl kouč Tatranu Lubomír Lhota.

Necelé dvě stovky diváků v Dobříši viděly kanonádu domácí rezervy. Po sobotní výhře A-týmu v divizi se v neděli přidalo i béčko, které nasypalo Čišovicím šest gólů. Hosté se zmohli jen na dva. „Zejména ve druhém poločase jsme je přeběhali a přehráli. Sice byly momenty, kdy jsme se nechali zatlačit, ale to bylo dáno naší nezkušeností,“ odvětil jeden z nejzkušenějších hráčů na hřišti Filip Dort, který den před tím koučoval své svěřence proti Kladnu. Do zápasu poslali domácí hned šestici hráčů teenagerovského věku. Píša s Maryškou se uvedli dvěma brankami.

Milín přitom začal skvěle. V 25. minutě ho poslal do vedení Červenka, jenomže pak dlouho nic. A když srovnal Kapoun, už se zdálo, že si oba týmy rozejdou po bodu. Na poslední chvíli v nastavení ale rozhodl Kuba a domácí se mohli radovat nejen z vítěství 2:1, ale také ze tří bodů, které je poslaly na první místo, neboť Jinočany padly v souboji a Dalekými Dušníky. Jejich katem se stal dvougólový Švagr.

Fotbalová I. B třída má po víkendu nového lídra. Díky zaváhání Jinočan se do čela tabulky dostal Milín, který přitom slavil výhru až díky gólu v nastavení. Velkou gólovou střelnici si doma otevřela mladá rezerva Dobříše.

