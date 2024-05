„I když výsledek je strašidelný, tak se nehrálo utkání na jednu bránu. Akorát oni byli efektivní. Z deseti šancí dali sedm gólů. Na to, jak jsme měli mladý tým, tak jsme si vypracovali taky dostatek příležitostí, ale bohužel jsme nebyli tak efektivní jako oni. Vzadu jsme byli ale strašně naivní,“ uvedl vedoucí dobříšského týmu Martin Liška.

Výbuch v Klecanech! Kolaps ve druhé půli odvál Sedlci-Prčicím jistotu záchrany

Další debakl se zrodil v Sedlčanech. Tamější béčko bude zřejmě do posledních kol bojovat o setrvání v soutěži. Proti Nové Vsi pod Pleší ale udělal první rázný krok. Regionálnímu soupeři zabalil na cestu kanára. Hotovo bylo už po poločase, kdy domácí vedli 5:0. Po změně stran přidali ještě jednu branku.

„Sedlčany nás porazily nakopávanými balóny za obranu. Vše, co nakoply dopředu, tak šly samy na bránu. Nebýt Jardy Nováka, tak jsme dostali gólů mnohem víc. Po první půli nebylo o co hrát. Pro nás jednoznačně nejhorší výkon za celý rok. Těžko říct, čím to bylo,“ řekl kapitán hostů Jan Petrák.

Podlesí si zahrávalo, trápící se Dynamo nakonec rozebralo během tří minut

Poslední zástupce z Petrovic klesl na samotné dno soutěže. V duelu dvou nejhorších celků soutěže prohrál z Jílovým, ačkoliv vedl v poločase. Hosté ale dali po změně stran tři góly a odrazili se z posledního místa tabulky, kam poslali místo sebe právě nováčka soutěže.