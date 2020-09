Jak vyzrát na Podlesí? Spartak Příbram podruhé našel správný recept

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Tak zní známé rčení, které ale ne vždy platí. Vyprávět by o tom mohli fotbalisté Podlesí. Ti do uplynulé týdne nepoznali v letošní sezoně přemožitele, během něj ale narazili hned dvakrát. A pokaždé na půdě Spartaku Příbram. Po středeční prohře v poháru (0:1), podlehli velkému rivalovi i v rámci mistrovského utkání I. A třídy. Tentokrát 3:4 po penaltovém rozstřelu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv