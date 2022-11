„Prezentovali jsme se velmi dobře organizovanou hrou, soupeře jsme do žádné šance nepustili. Naopak jsme se díky krásné brance dostali do vedení. Po individuální akci se Matěj Skalický prodral přes několik hráčů do zakončení a otevřel skóre,“ okomentoval moment z deváté minuty utkání Králíček. Do konce prvního poločasu vstřelily Nespeky ještě jeden gól, prosadil se Jakub Melichar. „Dostali jsme góly v dobách, kdy je to nejhorší na psychiku,“ komentoval trefy Nespek trenér Sedlčan.

Šlágr I. A třídy ovládlo Poříčí. Dvěma góly přehrálo domácí Nymburk

I s dvoubrankovým vedením v zádech pokračovali domácí v aktivní hře a udržovali náskok. V závěru pak přidali Tatranu další dvě trefy na cestu, když se prosadil nejprve Petlička a po něm podruhé v zápase Melichar. Nespeky tak vyhrály jednoznačně 4:0. „Venku kluci nedokáží zopakovat výkony z domova,“ posteskl si Zelenka, který měl opět problémy se sestavou. Na lavičce měl hráče, kteří ještě doléčovali zranění.

„Musím znovu pochválit tým, že v domácích zápasech hraje velmi dobře. Škoda, že se nám tento styl hry nedaří i ve venkovních zápasech,“ poznamenal Králíček, který připomněl, že Nespeky čekají ještě dvě klání v rámci podzimní části. „Máme před sebou těžký zápas v Dobříši a doma hostíme Velim,“ poznamenal Králíček. Jeho slova potvrdil i Zelenka. „Hlavně doma hrají Nespeky velice dobře. Byly na nás dobře připravení, zavřely nám strany a nenechaly nás hrát. Fyzicky nás přehrály,“ uznal kouč Tatranu. Jeho svěřence čekají nejprve doma Horky nad Jizerou. Podzim pak zakončí duelem v Kutné Hoře.

Nespeky – Sedlčany 4:0 (2:0)

Branky: 41. a 86. Melichar, 9. Skalický, 78. Petlička. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Asník – Pejša, Řičica. Diváci: 180.

Nespeky: Drážek – Sniščuk, Melichar, Braný (46. Bredler), Burian, Klauz (86. Vojkůvka), Nikrmajer, Skalický, Kotek (46. Petlička), Čaloun, Rosenvald (63. Maršoun).

Sedlčany: F. Dřevojan – Hofman, Hrabák (72. Haas), M. Krůta (64. Krotil), Brotánek – Sosnovec, Repetný, Hanuš, M. Sirotek, Novotný – Sochůrek (76. R. Krůta).