Kanonýr Deníku Slepička chce k jubileu nastřílet symbolických 40 branek

V listopadu oslavil čtyřicetiny a přesně tolik jich chce fotbalista Miroslav Slepička vstřelit do konce sezony. O víkendu k tomu směle nakročil, když se k vytyčené metě posunul hned o desetinu. Do branky Vestce nasázel kvarteto branek a díky němu zvítězil Spartak Příbram na hřiště Vestce 5:1, navíc se díky zaváhání Doks vrátil do hry o první místo v I. A třídě. Jako jediný vstřelil kvarteto branek, a proto se stal Kanonýrem Deníku.

Spartak Příbram - Sedlec-Prčice 5:1 | Foto: Ondřej Jícha

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Dráb táhne Jince za postupem z okresního přeboru Před začátkem druhé poloviny letošní fotbalové sezony oslovil Deník nejlepší střelce napříč… Přečíst článek > I ve čtyřiceti je Miroslav Slepička nezastavitelný. Na kontě už má v letošní sezoně 29 gólů a s přehledem vévodí tabulce střelců. Nikdo nepochybuje, že se stane jejím vítězem. V poslední kole k tomu udělal výrazný krok. Čtyři zásahy na půdě Vestce mu ještě upevnily jeho vedoucí pozici, který už je tak neotřesitelná. „Čtyři góly vedly k vítězství. Jsem za ně rád. Chci překonat hranici čtyřiceti gólů,“ prozradil Slepička Deníku s tím, že ho dopředu žene vnitřní motivace. Účet vstřelených branek otevřel zkušený matador už v páté minutě, kdy proměnil penaltu. „Na ně jsem určený, zatím jsem všechny proměnil,“ těšilo kapitána Spartaku, který musel okamžitě na něco zaklepat, aby svá slova nezakřikl. Pouze jednou přenechal pokutový kop zahrát gólmana, který však nabídnutou šanci promarnil a tak už další zahrává pouze zkušený příbramský veterán. Slepička řádil ve Vestci. Spartak si po výprasku spravil chuť Gólem z penalty však jeho představení teprve začalo. Ještě do poločasu se trefil Slepička jednou a další dvě branky přidal po změně stran. Podle trenéra Zdeňka Míky dával jeden gól za druhým a zejména ten z přímého kopu byl výstavní. „Trestňáky jsem kopal do pryč. Teď jsem si řekl, že bych ho mohl trefit a poslal jsem míč do šibenice,“ popsal Slepička. Spartak se i díky Slepičkovi přiblížil Doksům na rozdíl dvou bodů, navíc má utkání k dobru a může tak opět reálně pomýšlet na postup. „Ještě je tam ale spousta zápasů. Máme doma Klecany,“ upozorňuje na nadcházející domácí zápas se soupeřem, na jehož půdě inkasovali příbramští hráči hned pětkrát a odvezli si porážku 2:5. Poté bude následovat vrchol jara a souboj s Doksy a do třetice derby s Podlesím, s nímž na podzim rovněž prohráli. Promo Kanonýr Deníku

