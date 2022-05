Daniel Drašnar (záložník), 21 let

Moje nápověda při pečení, protože hráčům peču každý zápas a společně se vidíme ráno první, tak se ho vždy ptám, co mám upéct. Takže vím, že nemá rád hrozinky v rumu. Když peču perník, tak nechce, aby v něm byly. Odchodí každý trénink, což je hrozně fajn. Hodně mu záleží přípravě. Po práci běhá, takže ho musím kontrolovat, jestli si vůbec přes týden odpočinul. Vím, co měl třeba ke snídani, protože mi to hlásil. Rádi se spolu bavíme o jídle a zároveň vím, že je to dříč.

Daniel Drašnar /uprostřed) mezi bratrancem Ondřejem a bratrem Jakubem.Zdroj: Ondřej Jícha