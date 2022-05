Příbramské derby je lákadlo, který chtějí vidět všichni, kdo se v regionu zajímá o fotbal. Na nedělní duel přišlo dokonce 450 lidí, což je nejvyšší návštěva na I. A třídu v letošní sezoně. Pro rodinu Drašnarů je zápas o to specifičtější, že proti sobě bojuje vlastní krev. Synové a synovec na hřišti a na lavičce sleduje střetnutí Martin Drašnar – asistent trenéra, otec a strýc v jedné osobě. „Pro mě jsou tato utkání normální. S bratrem jsme vedli kluky od malička ke sportu. Vyhrál to fotbal,“ říká 51letý kouč.

Nicméně i tak dojde před derby na hecování a popichování z obou stran. „Den před vzájemným duelem měli moji synové oslavu narozenin, takže byl u nás i Ondra, tak jsme se trošku špičkovali,“ prozrazuje nejstarší z rodu Drašnarů, který se aktuálně pohybuje u fotbalu, že k tomu došlo u oběda. Zůstalo však pouze u slovních výměn, k žádné sázce nedošlo. Duel byl o to důležitější, že Spartak teď nyní hraje o postup do krajského přeboru a nakonec i bod za remízu 1:1 bral jako cenný.

Martin a jeho bratr hrávali fotbal sami. Postupem času ale přešli z toho velkého na malý. Na ně teď navazují jejich synové. Ondřej dokonce zvládá skloubit obě disciplíny. Na rozdíl od Daniela a Jakuba, kteří působí ve Spartaku, on hájí barvy Podlesí. „Na devadesát minut je to soupeř jako každý jiný. Přeji mu jenom všechno dobré. Beru to tak, jak to je. Že by byla nějaká nevraživost, určitě ne.,“ podotýká Drašnar starší. Když má čas, tak se zajde na synovce podívat.

V minulosti už zkusil zlákat svého synovce do příbramského celku, avšak ten ho vždy odmítl. „Několikrát jsem ho už chtěl přetáhnout k nám. Ne že ne! Vždy mi ale řekl, že je v Podlesí spokojený a je tam dobrá parta. Zkusím to jednou, dvakrát, a když vidím, že je tam spokojený, tak nebudu dělat nekalé úmysly, abych ho tahal k nám. Když bude chtít, má na Spartaku dveře otevřené. Takové hráče tam potřebujeme,“ prohlašuje Martin Drašnar.