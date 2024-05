Jarní stroj na body se zadrhl a znovu se rozjíždí pomalu. Po vysoké prohře v Rakovníku se fotbalisté Spartaku Příbram představili doma a proti solidně rozjeté rezervě Kladna měli co dělat, aby zachránili alespoň remízu. Až v deváté minutě nastavení srovnal na konečných 2:2 veterán Miroslav Slepička. Hosté dohrávali zápas bez gólmana, jehož zranění přerušilo utkání na dobrých deset minut.

Slepčika se proti Kladno prosadil hned dvakrát. Lépe však začali hosté, brzy vedli zásluhou Čermáka a pak zvýšil Duda. Kdyby proměnili svoje šance také Truhlář nebo Bokša, mohlo být asi rozhodnuto, ale nestalo se a v poslední minutě poločasu udeřil poprvé Slepička – 1:2.

Zlom v zápase přišel v 63. minutě, kdy byl po domácím rohu zasažen do hlavy brankář Cimrman a s krvavým zraněním úst musel do nemocnice na šití. Kladno jiného gólmana nemělo, Ševce musel s áčkem na divizní mač do Štětí, a tak šel mezi tyče jinak obránce Janda. Vedl si dobře, ale v deváté minutě nastavení ho domácí po standardce překonali a Slepička zblízka vyrovnal.

"Vstup do utkáni nám nevyšel a soupeř šel do vedení. Snažili jsme se po inkasovaném gólů o brzké vyrovnání a vytvořili jsme si tři brankové příležitosti, šance jsme ale nevyužili a přišel další trest. Pokračovali jsme dal v aktivní hře a gólem Slepičky snížili na 1:2. Druhou půli ovlivnilo zranění brankáře Kladna, kdy se hra přerušila na deset minut. Po této přestávce se nám nedařilo dostat se do tempa, nakonec jsme vyrovnali Slepičkou na konečných 2:2," shrnul trenér Spartaku Zdeněk Míka.

„Kluci se zlobili, že stál v ofsajdu, já jsem na tohle ale opatrný a počkám si na záběr kamery. Každopádně kdybychom proměnili šance, tohle jsme nemuseli řešit. I tak ale kluky za výkon v zápase chválím, odmakali to a výkon byl velmi dobrý,“ hodnotil jeden z trenérů Kladna Tomáš Vincenc.

Spartak Příbram – Kladno B 2:2 (1:2)

Branky: 45. a 90. Slepička – 4. Čermák, 19. Duda. Rozhodčí: Kurka. Diváků: 90.

Spartak Příbram: Poplštein - Prokeš, Hotový, Tarczal (13. Kadlec), Vošmik, Zápotočný, Češka (77. Dvořáček), Jeník, Morav (61. Spousta), Srch (90. Hejduk), Slepička.

Kladno B: Cimrman (55. Janda) – Kácl, Noll, Abrham, Veiner – Truhlář, Bokša, Slabý, Jančí (90. Čapek) – Duda, Čermák.