Příbram proti Jihlavě pořád dotahovala. Do odvety půjde s remízou

„Je na nás vidět, že už se blíží konec sezony. Máme hodně zraněných. Dohráváme se vším, co má nohy a ruce. Podle toho naše hra vypadá. Nastupujeme v nejslabší sestavě, co jsme měli za celou dobu,“ uvedl kapitán domácího týmu Jan Petrák. Výkon Nové Vsi srazily individuální chyby. „Po dlouhé době jsme někoho přehrávali, víc jsme byli na balónu a prohráli. Většinou je to naopak,“ konstatoval lídr celku pod Pleší.

Rozhořčení byli po utkání také v Dobříši. Tamější rezerva přejela vysoko Neumětely, ale i přes vysoké vítězství měli domácí ke spokojenosti hodně daleko. „Sice jsme vyhráli 6:1, ale předvedli jsme ještě horší výkon než s Jincemi. Od nás asi nejhorší v sezoně. Hra nebyla vůbec hezká,“ přiznal vedoucí týmu Martin Liška. Kvalita utkání byla na špatné úrovni z obou stran a favorita nakopl až velký řev od přestávku v podání Jana Karase.

Podlesí uspělo v divočině s Kralupy. Může slavit záchranu

I ve třetím utkání měli domácí k radosti daleko. Rožmitál ještě dvacet minut před koncem vedl 3:0 a směřoval za dalším vítězství, avšak standardní situace hostů, po které snížil Rudolf Skácel, vše změnila. „Málem mě odvezlo houkavé auto,“ žertoval ironicky trenér Zdeněk Míka. Jeho svěřenci měli šanci na 4:0, nicméně jí promarnili, jejich obrana začala hořet a nakonec si nechala v poslední minutě srovnat na konečných 3:3.