Na Příbramsku se jednalo o největší přestupovou bombu. Těsně před začátkem nové sezony získal fotbalový Milín další velkou hvězdou se zkušenostmi z ligy, zahraniční či reprezentace. Po Ondřeji Mazuchovi vloni vytasil nováček krajského přeboru další eso v podobě útočníka Václava Kadlece, který odtajnil, jak to bylo s jeho příchodem a jak vidí jeho budoucnost v případě dalšího postupu.

Václav Kadlec hraje od nové sezony za Milín | Foto: TJ Ligmet Milín

Když na jaře vybojoval s Viktorií Žižkov postup do druhé nejvyšší soutěže, moc dobře věděl, že na profesionální úrovni se jedná o jeho konec. Kolena a tělo už zkrátka takovou zátěž už nezvládnou. Následně se mu ozval jeho kamarád ze Sparty Ondřej Mazuch s tím, zda by si chtěl zahrát za Milín, protože jeho soused je zástupce největšího sponzora klubu – Ligmetu, tak jestli mu může zavolat, že by měl zájem.

„Sešli jsme se, dávalo mi to hlavu a patu. Dostal jsem laso z krajského přeboru. Řekl jsem si proč ne. Je tam Ondra Mazuch, je tam Marek Štěch. Dostal jsem krásné finanční podmínky. Fotbal jsem chtěl hrát, ať už kdekoliv. Třeba s kamarády nějakou nižší soutěž. Tady přebor je hranice, kdybych to měl zvládat či ne,“ řekl Kadlec k jeho přestupu do Milína v rozhovoru pro Deník Sport.

Po roce tak zapsal do statistiky kompletní zápas. Nejdůležitější zprávou pro něj bylo, že koleno drží. „Pro tělo to byl záhul. Bylo zvyklé na nějakou zátěž, co se týče běhání. Jak jsou tam i souboje, tak mě bolí i ramena, celé tělo,“ přiznal Kadlec, který si odbyl vítěznou premiéru na hřišti Doks, kde Milín zvítězil 2:0. „Úroveň taková, jaká jsem čekal. Kvalitu už má. Zároveň si člověk zahraje dobrý fotbal,“ podotkl 31letý útočník.

Štěch podržel Milín v Doksech. Hosté v závěru urvali výhru

I podle něj byl první zápas v novém dresu v pohodě. Nicméně došlo i na poznámky, se kterými se Milín setkává už od loňského příchodu Mazucha, Soldáta a Kvídy. „Byla se podívat žena s malou. A říkala, že u klandru stáli vedle ní lidi, kteří nevěděli, že patří ke mně a celý zápas měli hodně připomínek. Po zápase jsem šel za nimi, tak se okamžitě otočili a šli pryč,“ přibližoval někdejší útočník Sparty, Frankfurtu, Midtjyllandu či reprezentace čerstvou zkušenost z krajského přeboru.

Po prvním zápase je Kadlec ohledně jeho působení v Milíně optimista, co se týče zdraví. „Věřím, že devadesát minut za celý týden zvládnu. Musím se nějak udržovat, ale mám doma posilovnu, pás. Člověk si zajde proběhnout, aby měl nějakou kondici. Když to půjde, tak bych jednou týdně chtěl jet na trénink,“ uvedl odchovanec pražských Bohemians.

Nováček přeboru zlákal bývalé hvězdy! V útoku bude válet Kadlec, v bráně Štěch

S ním má Milín už tak nabitý kádr. Podle ostatních účastníků krajského přeboru je nováček krajského přeboru považován za hlavního adepta na postup výš již do celostátní soutěže. Tam už by ale v případě Kadlece nastal problém.

„Všichni vědí, že mančaft nějakou kvalitu má, tak by bylo blbé se o tom nebavit. Kdyby byla divize, tak si nedokážu představit, že bych to zvládal a že bych jí bez tréninku dával,“ přiznal Kadlec. Milín by tak v případě posunu do vyšší soutěže mohl o jeden z klenotů přijít.