Než se stačili hráči pořádně zahřát, tak už prohrávali. Sedlčany musely lovit míč dvakrát z branky, sotva zápas začal. „Bylo to o našich chybách. V páté minutě jsme prohrávali 0:2, kdy jsme nechytli začátek. Pak se nám hrálo hůř. Góly jsme jim ale víceméně darovali,“ komentoval hrůzostrašný vstup do zápasu trenér Vlastimil Zelenka.

Kvalita soupeře se zkrátka projevila hned zkraje zápasu a domácí se pak jen těžko dostávali do zápasu. „Hráváme s ním pravidelně a tentokrát byl nejsilnější. Ukázalo se, že na divizi dobře posílil a má v týmu tři, čtyři kvalitní hráč. Prohráli jsme zaslouženě,“ uznal kouč Sedlčan.

Že by ale byla na umělé trávě Tatranu k vidění nějaká hromada šancí, to ne. Komárovští ale byli efektivnější a projevila se jejich kvalita. Utkání nakonec dopadlo výhrou hostů 1:4. „Spartak dostal devítku, takže jsme nedopadli až tak hrozně,“ usmál se s nadhledem Zelenka. Sám ale přiznal, že s dosavadním průběhem zimní přípravy spokojen být nemůže a to zejména kvůli nízkému počtu hráčů, se kterým jí absolvuje.