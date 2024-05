Divizní soutěže budou nyní pro krajský přebor velkým “gamechangerem“ a rozhodovat se bude zřejmě až do posledního kola. „„Rozhoduje divize. Musel by z ní padat pouze jeden středočeský tým, aby se zachovala kontinuita sestupů“ uvedl sekretář Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Turek.

„Když to řeknu natvrdo, tak nemůžeme pořád do nekonečna počítat a počítat. V tuhle chvíli jsme měli mít o 15 bodů víc a nemuselo nás zajímat, jestli Příbram spadla, nebo ne. Nechci se a tohle vymlouvat. Je to naše věc,“ řekl upřímně dobříšský kouč.

V kuloárech se spekuluje, že by se po sestupu příbramského áčka mělo rozpustit po sezoně béčko. Pro středočeský krajský přebor je ale důležité, aby se nejprve zachránilo a pak rozpustilo. Jinak Dobříš v horším případě poputuje do I. A třídy.

„Komplikace to je. Nic to nemění na tom, že teď máme dvacet bodů. Zkusíme krajský přebor uhrát, bojovat do konce. Budeme počítat, ale do nekonečna to pořád nejde. Tohle bychom mohli dělat každý rok a to nechci,“ komentoval situaci Rychlík. Dobříš může zabrat už o víkendu, kdy zajíždí na půdu regionálního rivala z Tochovic.