Fotbalisté Tochovic zahráli proti druhým Tuchlovicím nejlepší poločas i zápas v sezoně. Čtyřmi góly do přestávky de facto rozhodli o výhře 4:2. Na lavičce už však chyběl trenér Erik Šlechta, který se po domluvě s vedením po zápase s Milínem (1:2) rozhodl skončit a naplno se věnovat práci ve Vyšehradu. Minimálně do zimy tak povede tým nový kouč Petr Janota, který začal vítězně.

Trenér Erik Šlechta skončil na lavičce Tochovic. Bude působit už jen u mládeže ve Vyšehradě. | Foto: Ondřej Jícha

Tochovice se nacházely v krizi. Z posledních osmi utkání vyhrály pouze jediné, pohybovaly se ve spodních patrech tabulky v sestupové oblasti. Pro loňského účastníka divize nepřípustné a alarmující, zvlášť když se chtěl rvát o možný návrat do celostátní soutěže. Realita ale je jiná a tak se rozhodlo k radikálnímu kroku a vyměnili se trenéři.

„Už před čtrnácti dny jsem napsal Láďovi (předsedovi Ladislavovi Černému), jestli nechce někoho najít, tak se dohodl s Petrem Janotou a bylo hotovo. Hráči potřebovali nějaký umpulz a teď ho snad mají, musí ho jen udržet,“ objasnil celou situaci již bývalý kouč Tochovic Erik Šlechta. „Byla potřeba nějaká změna a nejde vyměnit osm hráčů, tak se vyměnil trenér. Tým, který měl hrát o špičku, hrál o sestup a to nechceme,“ doplnil ho Černý.

Změnu pochopitelně pocítili i hráči. „Mě osobně konec kouče Šlechty docela zasáhl. Byl jsem z toho špatný, protože to je skvělý trenér. Hlavně to byl i velký kamarád,“ podotkl kapitán Petr Sirotek. On i zbytek týmu ale dostal potřebný impulz a Tochovice rázem porazily Tuchlovice, když jim do poločasu nasázely čtyři branky. „Co se týče gólů, tak asi jo. Herně jsme už před tím nehráli špatné zápasy, ale prohrávali jsme je. Dostávali jsme góly a byli katastrofální vzadu. Poslední utkání ale mělo nový náboj,“ mínil Černý.

Janota povede tým minimálně do zimy. Co bude dál, se uvidí. „Sedli jsme si ale i s vedením a řekli si, že tohle k fotbalu patří. Teď máme ještě čtyři zápasy před sebou. Podzim dohrajeme, v zimě si sedneme a řekneme si, co bude dál,“ nastínil Sirotek.

Šlechta tak vydržel na lavičce Tochovic 17 měsíců. V závěru předloňské sezony se mu podařilo udržet divizi, naposledy už nikoliv a špatné výsledky byly i v krajském přeboru, tak se musel rozloučit. „Bylo to po vzájemné domluvě. Láďa chtěl výsledky, já taky, ale bohužel nejsou a tak se muselo něco udělat. Bylo to i upřímně těžké i stíhat s Vyšehradem, kde jsem šéftrenér mládeže, přiznal Šlechta.