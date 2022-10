Video, Foto: Překvapení I. A třídy. David z Podlesí porazil milínského Goliáše

Podlesí vstoupilo mizerně do letošní sezony. Po desíti kolech měl na kontě pouze pět bodů a v tabulce se ocitl na předposlední patnácté příčce. Hůř na tom byla jen rezerva Králova Dvora. Prvotní impuls o rezignaci přišel ze strany Branžovského po svatováclavském výprasku 1:5 v Klecanech, kdy se začal jeho situace řešit. O dva týdny později přišlo definitivní rozuzlení.

Pomyslnou poslední kapkou se stalo enormně důležité utkání s Novým Strašecím, které Podlesí prohrálo 1:2. „Výkon byl nemastný, neslatný, tak jsme si dali s vedením schůzku a dohodli jsme se , že to bude nejlepší, co se dá pro tým udělat,“ řekl ke svému odstoupení Branžovský. Celé jednání se neslo v přátelském duchu a rozhodně bude mít v klubu dál dveře otevřené. Minimálně v zimě v něm bude pokračovat v jeho managementu v roli sportovního manažera, jak přiznal předseda Podlesí Radim Černohorský.

Co se ale role trenéra týče, tak tam si chce Branžovský dát pauzu. „Vůbec nevím, co bude dál. Mám spoustu rozpracovaných projektů, co se týče práce. Prostě jsem vyčichl,“ odtajnil nejbližší plány 30letý kouč. Ihned o víkendu dostal několik nabídek, všechny ale odmítl. Do trénování teď nemá vůbec chuť. „Za půl roku jí ale zase můžu mít a můžu být v Podlesí, nebo někde jinde. Ještě mám věk na to, že bych mohl někde hrát,“ uvažoval Branžovský i hráčské kariéře. Svým teď už bývalým svěřencům ale bude držet palce dál a přeje jim, aby uhráli co nejvíc bodů a na jaře se povedla záchrana.