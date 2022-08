Nejen špatná produktivita, ale i chyby v obraně škodily Sedlčanům. Po jedné z nich v přechodové fázi se totiž Spartak dostal do vedení zásluhou Jeníka. Stále ještě 17letý mladík se bude letos učit vedle Miroslava Slepičky a zdá se, že bude dobrým žákem. Tatranu se ale podařilo ještě do přestávky vyrovnat, kdy z trestného kopu zařídil gól do šatny Hanuš.

Rozhodující pasáž ale přišla po hodině hry. Ve prospěch Spartaku byla odpískána penalta, které se ujal ostřílený Miroslav Slepička a poslal domácí opět do vedení. „Velikost a jeho osobnost je ve 40 letech neskutečná,“ řekl Míka. Z řad hostů přišel zbytečný faul, kdy soupeř šel ve vápně k praporku a přesto se hosté dopustili nedovoleného zákroku. O deset minut později se prosadil Václav Kuba a Příbramští v tu chvíli vedli 3:1.

Hosté sice ještě korigovali Haasem, nicméně poslední slovo si vzal v nastavení domácí Pilík, který udělal za zápasem gólovou tečku. Spartak tak v prvním utkání v krajském přeboru zvítězil 4:2. „Krásný vstup do sezony,“ usmíval se Míka. Příbramští tak pokračují v postupové euforii a připisují první tři body do tabulky. „Ta funguje vždycky. Na domácích byla znát. Určitě tam nějaká je. U sestupujících to vidím tak, že se někteří hráči snaží odejít. Nálada je tam horší. Vždyť prohrál i Beroun a Kutná Hora,“ narážel Zelenka na výsledky divizních zástupců z loňské sezony, jež na úvod rovněž prohráli.

Sedlčany musí mrzet zejména horší koncovka. Přitom v přípravě se jim dařilo a soupeřům nasázely 16 branek ve třech zápasech. „Do šancí se dostáváme. I skladba tréninků je na to zaměřená, ale neproměňujeme šance,“ hlesl kouč Tatranu. „Přípravu jsme měli přitom dobrou. Tam jsme byli schopni šance proměnit,“ dodal vzápětí a připustil, že se může jednat o psychickou záležitost. „V týmu jsou i zkušení hráči, kteří góly nedají a kluci, kteří jsou první, druhý rok od jejich přechodu z dorostu,“ uzavřel 47letý trenér.

Spartak Příbram – Sedlčany 4:2 (1:1)

Branky: 39. Jeník, 60. Slepička, 70. Kuba, 90+4. Pilík – 42. Hanuš, 80. Haas.

Spartak Příbram: Bohuslav – Kubík, Hušek (90+2. Špindler), Češka (75. Kudelňák), Kadlec (65. Voříšek), Vošmik, Hančár, Kuba, Horešovský, Jeník (89. Pilík), Slepička.

Sedlčany: Dřevojan – Hofman, Sosnovec, Krůta, Brotánek – Kouklík (56. Repetný), Kdolský, Hanuš, Sirotek (62. Matoušek) – Haas, Sochůrek (56. Habart).