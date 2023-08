„Uvidíme, jak mu bude sloužit zdraví. Kvůli kolenům ukončil kariéru, protože už nesnesla takovou zátěž. V pátek byl na tréninku a vypadal dobře. Pořád je to fotbalista,“ komentoval příchod Václava Kadlece předseda Milína Miroslav Obdržal. Jednatřicetiletý útočník nastřílel v dresu Sparty 50 gólů, další čtyři přidal v reprezentaci. Zahrál si v Německu či Dánsku. V Česku vyjma rudého dresu oblékl i ten Jablonce či Mladé Boleslavi, než zamířil pod žižkovskou věž.

Na první pohled se tak zdá, že Milín staví Galácticos na úrovní krajského přeboru. Po zkušenosti z loňska však ale toto předseda klubu odmítá. „Všechno se jedná o hráče, kteří mají po kariéře a my jsme je oslovili. Nebudeme se tajit tím, že nemají žádné peníze. O tom se ví, že tady jsou. Je tomu tak i ostatních, které mají hráče hvězdy tohoto typu,“ podotkl Obdržal. Kadlec se dostal do kádru Ligmetu díky Ondřeji Mazuchovi.

„Tým ale nedělají pouze jména. Všichni kluci jsou povahově dobří. Už kolikrát jsem slyšel, že nám kabina nefunguje, což není pravda. Všichni si lidsky sedli. Kolektiv funguje skvěle. Vždy tady byla dobrá parta,“ objasnil předseda klubu.

Ještě loni měl Milín ambice postoupit do krajského přeboru do dvou let, nakonec mu stačil jeden rok. „Jsme rádi, že vše takhle dopadlo. Klukům jsem před začátkem jara říkal, že něco podobného může nastat, když skončíme do druhého místa. Rádi jsme nabídku přijali. Určitě nechceme hrát druhé housle,“ řekl Obdržal. Ligmet i díky tak nabitému kádru pošilhává nyní už i po divizi, kam by se časem chtěl rovněž dostat.

V krajském přeboru dojde tak na několik regionálních soubojů na Příbramsku. Milín je kousek od Tochovic, dále jsou v okresu Dobříš a Sedlčany a známá je i jejich rivalita s dalším postupujícím celkem a vítězem I. A třídy Chlumcem. „Těšíme se na tyhle zápasy. Věříme, že přitáhnou lidi,“ přál si Obdržal. Ligmet posunul zápasy na sobotu dopoledne. Výkop bude vždy v 10:30. V Milíně ví, že každý soupeř se na něj bude chtít vyhecovat a vytáhnout.

Jediným odchodem z týmu je tak dlouholetý kapitán a opora v brance Jan Poplštein, který zamířil do Staré Boleslavi působící v I. A třídě. „Chtěl bych mu za jeho působení poděkovat. Byl to skvělý lídr kabiny a vždy se na něj dalo spolehnout,“ řekl na adresu nyní už bývalého gólmana Obdržal.