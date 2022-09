Po poločase začaly Jincům docházet síly a mezi oběma týmy byly vidět rozdíly ve fyzičce. Chvíli po změně stran přidal třetí gól Kudelňák. Až za stavu 0:3 dali vědět o sobě domácí. Drábovi se podařilo získat balón a dalekonosnou ranou překonal střídajícího Němce střelou o břevno. Podle jeho slov se jednalo o zoufalou střelu. O chvíli později však za Spartak vrátil úder Chýla. Oba týmy se pak prosadily ještě jednou a Spartak se může těšit na další kolo.

Nadstandardní utkání I. A třídy ovládli hosté. Vestec porazil i Milín

„Zápas pro nás výborný. Lepší jak trénink, něco si něj můžeme odnést a ponaučit se do naší soutěže. Například proměňování šancí, v okrese jsme si jich vytvořili třeba deset a dali z nich pět gólu, což je na I. B třídu strašně málo, tam už potřebujeme prostě z pěti příležitostí proměnit tři, čtyři. Pro nás důležitá zkušenost do dalších utkání,“ uvedl Dráb. Stejně jako Matys po prvním kole v Loděnici mu i přes prohru dává výkon nadějné vyhlídky do sezony. „Jsem přesvědčen o tom, že máme na to, alespoň hrát střed tabulky, jak nám duel se Spartakem ukázal,“ mínil střelec Jinců.

Celkem pohodlnou výhru si připsala i Dobříš. Hostům vyšel parádně vstup do zápasů a už po pár minutách vedli 2:0. „Dávali jsme góly, jak na běžícím pásu,“ liboval si trenér Lubomír Pružina. Pro něj bylo ale cenné, že jeho svěřenci dokázali uhrát zápas s čistým kontem. Čtyři hráče pošetřil a další kvarteto vystřídal po poločase. Uviděl tak členy širšího kádru. „Píša výborný, Boudník neměl tolik sil. Petrlík šikovný, snažil se, ale spíš bloudil,“ poznamenal si dobříšský kouč, který pochválil i soupeře. „Byl velmi sympatický od funkcionářů až po hráče,“ řekl na adresu Bakova nad Jizerou působícího v I. B třídě.

Reklama na fotbal! I. B třída nabídla gólové hody

S účinkováním v poháru SKFS se naopak musely rozloučit Sedlčany. Tatran začal utkání v Kunicích špatně a už od začátku prohrával. Do šaten šel navíc s dvougólovým mankem. Po přestávce sice rychle snížil Kouklík, ovšem domácí náskok udrželi a v závěru jim výhru pojistil Vodička.